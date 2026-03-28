Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 марта: где сбои в России

Сегодня, 28 марта, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 28 марта

Сообщения о сбоях мобильного интернета поступают из десятков регионов, следует из статистики на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты утверждают, что не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Сотни жалоб на проблемы с работой сетей не обошли ни одного из популярных мобильных операторов. Сообщения приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского края, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской, Челябинской, Ростовской, Московской, Пензенской, Иркутской областей, Приморского края, Тамбовской области, Башкирии, Томской, Волгоградской, Саратовской, Брянской, Орловской, Вологодской, Тверской, Тульской, Самарской, Кировской областей, Хабаровского, Алтайского, Пермского края, Архангельской, Смоленской, Курской, Ленинградской областей, Татарстана, Бурятии, Дагестана, Кузбасса, Чувашии, Калмыкии, Марий Эл, Ставрополья, Северной Осетии, Тюмени. Регионы располагаются примерно в порядке убывания по числу сообщений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 28 марта

Сбои или снижение скорости мобильной сети, как правило, происходят на фоне угрозы атаки БПЛА. Это необходимо для противодействия беспилотникам, которые могут поддерживать канал связи с центром управления через базовые станции.

В Санкт-Петербурге последние несколько дней наблюдается сбой мобильного интернета. Ряд СМИ и Telegram-каналов утверждают, что в отдельных случаях фиксируются и перебои домашнего интернета.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский попросил горожан с пониманием относиться к перебоям в работе интернета. Он обратил внимание, что вся страна живет с подобными неудобствами, а в приграничных регионах ситуация еще сложнее.

«Да, есть определенные неудобства, нужно с этим мириться с точки зрения безопасности. Если говорить о том, стоит ли отключать интернет ради безопасности, я считаю, стоит», — сказал Бельский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отключения связи, которые наблюдаются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Когда мобильный интернет заработает, как раньше

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что случаи отключения мобильной связи в условиях угроз безопасности и ежедневных атак беспилотников стали новой нормальностью. Однако он выразил уверенность, что «так будет не всегда».

По словам Дмитрия Пескова, ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности граждан».

Вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов объяснил, почему нельзя назвать точную дату снятия ограничений.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Таков механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — пояснил Толстоносов.

Какие сайты работают «без интернета»

В период ограничений работы мобильного интернета в полном объеме продолжают функционировать сайты и приложения из белого списка Минцифры.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

