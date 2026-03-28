Поразили шесть БМП, орудия и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 28 марта

На Добропольском направлении подразделения беспилотных систем группировки «Центр» ликвидировали шесть боевых машин пехоты и живую силу противника. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 28 марта?

Поразили шесть БМП, орудия и живую силу ВСУ

Как сообщили в Минобороны РФ, также были уничтожены самоходная артиллерийская установка и буксируемая гаубица ВСУ.

Так, расчеты ударных БПЛА войск беспилотных систем отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» уничтожили бронированную технику ВСУ.

«Находясь в режиме „свободной охоты“, в ходе боевого дежурства операторы БПЛА подразделения войск БПС выявили движение шести боевых машин пехоты противника на участке фронта в зоне ответственности. Расчеты ударных дронов незамедлительно нанесли последовательные удары по технике ВСУ, что привело к обездвиживанию и последующему уничтожению бронированной техники», — говорится в сообщении.

Согласно информации Министерства обороны, также операторы ударных FPV-дронов обнаружили и ликвидировали личный состав ВСУ. Бойцы ВСУ, передвигающиеся небольшими группами, при приближении дронов стремятся укрыться в лесополосах или в разрушенных зданиях. Однако высококвалифицированные навыки операторов обеспечивают точное поражение целей.

В российском военном ведомстве также рассказали об уничтожении двух орудий ВСУ на Добропольском направлении. Расчет разведывательного БПЛА ZALA соединения морской пехоты группировки в ходе воздушной разведки обнаружил замаскированные позиции буксируемой гаубицы и самоходной артиллерийской установки противника. Командованием было принято решение о нанесении огневого поражения барражирующими боеприпасами «Ланцет». По данным объективного контроля, проводимого в режиме реального времени расчетом БПЛА ZALA, обе цели были успешно поражены.

Уничтожили укрепления, орудия и сорвали ротацию ВСУ

Подразделения группировки «Юг» ликвидировали пункт временной дислокации противника, два 120-мм миномета и предотвратили ротацию ВСУ на Константиновском направлении, сообщило Минобороны России.

«На Константиновском направлении операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) с живой силой ВСУ. Вся необходимая информация по цели была передана расчету артиллерийского орудия Д-30, который первым же выстрелом поразил ПВД», — отметили в МО.

На окраине Константиновки операторы беспилотных систем заметили передвижение украинских военных. С помощью FPV-дрона они сорвали ротацию, в результате которой погибли два солдата ВСУ.

Кроме того, в ходе боевых действий операторы подразделения войск беспилотных систем 72-й отдельной мотострелковой бригады обнаружили и уничтожили две минометные позиции противника. Первая 120-мм минометная позиция была обнаружена во дворе одного из брошенных домов частного сектора и уничтожена ударом FPV-дрона. На второй позиции, замаскированной в лесополосе, после успешной работы российских беспилотников произошла детонация боеприпасов.

Ликвидировали точку взлета БПЛА ВСУ

Расчет 122-мм гаубицы Д-30 мотострелкового полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил точку взлета и базирования беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказали в Минобороны РФ.

«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили тщательно замаскированную точку взлета и базирования вражеских беспилотников на одном из ключевых участков фронта. Разведывательные данные с точными координатами были немедленно переданы на командный пункт артиллерии. Получив целеуказание, расчет гаубицы оперативно развернул орудие и нанес точный удар осколочно-фугасными снарядами», — заявили в Министерстве.

В ведомстве сообщили, что огневой налет полностью уничтожил точку взлета вражеского беспилотника вместе с находившимся там личным составом и боеприпасами. Удар был точным благодаря непрерывному воздушному контролю. Операторы разведывательных дронов в реальном времени корректировали огонь артиллерии. Это позволило достичь максимальной эффективности поражения.

Сорвали атаку БПЛА ВСУ

Подразделения группировки войск «Восток» успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов и нейтрализовали опорные пункты и живую силу противника, заявили в российском военном ведомстве.

Министерство сообщило, что благодаря воздушной разведке удалось оперативно обнаружить попытки противника атаковать позиции российских войск с применением беспилотников.

«Разведывательный расчет БПЛА войск беспилотных систем обнаружил аппараты самолетного типа противника в воздухе. Расчеты дронов-перехватчиков ликвидировали все выявленные воздушные цели, в том числе аппараты „Фурия“, „Вектор“, „Лелека“ и FlyEye. В это же время операторы ударных беспилотников уничтожили тяжелые гексакоптеры ВСУ типа „Баба-яга“, которые противник использовал для сброса боеприпасов», — говорится в сообщении.

Разведчики группировки также выявили сеть опорных пунктов ВСУ, замаскированных в лесополосах. Координаты целей передали расчету САУ 2С1 «Гвоздика». Артиллеристы выехали на закрытые огневые позиции и нанесли огневое поражение: первыми выстрелами разрушили инженерные сооружения, последующими залпами уничтожили укрытия вместе с живой силой противника.

Разведывательный расчет БПЛА нашел еще один опорник в лесополосе. Расчеты беспилотников «Молния» нанесли первый удар, затем FPV-дроны точечно поразили укрытия и огневые точки. Пытавшаяся скрыться живая сила была уничтожена повторными ударами. Минобороны сообщило, что для координации действий использовались отечественные средства связи и управления. Это обеспечило продвижение штурмовых групп и ослабило оборону ВСУ.

