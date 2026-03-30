И. о. премьера Болгарии Андрей Гюров посетил Киев с официальным визитом, сообщает Novinite. Также в состав делегации вошли главы МИД, Минтранса, Минобороны, Минобрнауки и Минэнерго Надежда Нейски, Корман Исмаилов, Атанас Запрянов и Трайчо Трайков.

По информации журналистов, политиков ожидает двусторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, в переговорах примут участие премьер Юлия Свириденко и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Ранее Зеленский предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо посетить Киев для обсуждения накопившихся вопросов. В офисе политика уточнили, что соответствующее приглашение прозвучало во время телефонного разговора.

До этого Киев посетила американская актриса Анджелина Джоли. При этом она не стала никак комментировать историю с мобилизацией украинца, которого назначили водителем во время ее поездки в страну. прямо во время поездки. При этом в соцсетях знаменитость рассказала о местных жителях, которые, по ее словам, боятся быть забытыми миром.