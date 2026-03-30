Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 10:33

Призывникам объяснили сроки явки по повесткам

Генерал Бурдинский: срок явки в военкомат по повестке ограничен 30 днями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Срок явки призывника в военный комиссариат после размещения повестки в электронном реестре не может превышать 30 дней, сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. Вызывать граждан на призывные мероприятия теперь будут в течение всего календарного года.

Дата явки по повестке военного комиссариата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре направленных (врученных) повесток, что в должной мере исключает возможные негативные последствия для гражданина, — пояснил Бурдинский.

Несмотря на переход к круглогодичному формату вызова призывников, сроки фактической отправки новобранцев к месту прохождения службы останутся прежними. Бурдинский напомнил, что организованные отправки в войска, как и раньше, будут осуществляться дважды в год: в рамках весеннего (с 1 апреля по 15 июля) и осеннего (с 1 октября по 31 декабря) этапов.

Ранее стало известно, что военнослужащие срочной службы не будут задействованы в проведении специальной военной операции. Призывников также не отправят в Донецкую и Луганскую народные республики, в Запорожскую и Херсонскую области.

призыв
Генштаб ВС РФ
генералы
повестки
военкоматы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пасечник раскрыл, сколько муниципалитетов в ЛНР лишились света из-за ВСУ
«Всеми силами продолжит»: Иран предупредил о неизбежном ответе агрессорам
Земля погрузится в солнечное облако плазмы на трое суток
Тюменец сбил полицейского на угнанном автомобиле
Раскрыто число пострадавших сотрудников комбината после атаки ВСУ
Стали известны детали нападения на Русский дом в Праге
США массово отказывают футболистам в визах перед ЧМ-2026
Россия выразила протест Лондону из-за инцидента со шпионом в посольстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 марта: где сбои в России
Родителей предупредили, к каким последствиям приводит сколиоз у ребенка
Появилось новое видео авиакатастрофы с российскими фигуристами в США
Израильские ракеты вновь обрушились на Ливан
Дроны серьезно повредили один из крупнейших комбинатов в ЛНР
«Это ужасно»: в СФ обеспокоились возможным выходом Ирана из ДНЯО из-за США
Мужчина обезглавил мороженщика серпом и украл его голову
Что известно о массовой зачистке каналов и групп в Telegram
В MAX ответили на жалобы из-за сбоев при отправке голосовых сообщений
Генерал-майора запаса Кувшинова лишили звания
Попросившего прощения у Минобороны генерала приговорили к 7,5 года колонии
Адвокат ответил, можно ли публиковать фото детей в домовых чатах
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.