Призывникам объяснили сроки явки по повесткам

Срок явки призывника в военный комиссариат после размещения повестки в электронном реестре не может превышать 30 дней, сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. Вызывать граждан на призывные мероприятия теперь будут в течение всего календарного года.

Дата явки по повестке военного комиссариата не может превышать 30 дней с даты ее размещения в реестре направленных (врученных) повесток, что в должной мере исключает возможные негативные последствия для гражданина, — пояснил Бурдинский.

Несмотря на переход к круглогодичному формату вызова призывников, сроки фактической отправки новобранцев к месту прохождения службы останутся прежними. Бурдинский напомнил, что организованные отправки в войска, как и раньше, будут осуществляться дважды в год: в рамках весеннего (с 1 апреля по 15 июля) и осеннего (с 1 октября по 31 декабря) этапов.

Ранее стало известно, что военнослужащие срочной службы не будут задействованы в проведении специальной военной операции. Призывников также не отправят в Донецкую и Луганскую народные республики, в Запорожскую и Херсонскую области.