Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 10:13

Более 130 исторических памятников Ирана попали под удары США и Израиля

Минкульт Ирана: 131 исторический объект поврежден в республике из-за атак

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

По меньшей мере 131 историко-культурный объект поврежден в Иране из-за ударов Израиля и США, сообщило Минкультуры республики. Среди них есть памятники всемирного значения.

Количество поврежденных исторических объектов, которое составляло 114, увеличилось до 131, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Atomic Energy Organisation of Iran сообщила, что Израиль и США атаковали комплекс по обогащению урана в Натанзе, который считается одним из центральных элементов иранской ядерной программы. На территории объекта размещены установки по обогащению урана, включая центрифуги, значительная часть инфраструктуры находится под землей для защиты от атак.

До этого источники в Вашингтоне сообщили, что США подготовили несколько сценариев силового воздействия на ядерную инфраструктуру Ирана. Среди вариантов рассматриваются захват и уничтожение ключевых объектов. В проработке возможных действий участвовали Центральное командование США и союзники страны в Израиле. Один из обсуждаемых вариантов предполагает отправку подразделений спецопераций для установления контроля над объектами и их последующего вывода из строя, если будет принято решение о фактическом уничтожении ядерного потенциала Ирана.

Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.