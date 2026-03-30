30 марта 2026 в 10:06

Пашинян снова поборется за кресло премьер-министра Армении

Пашинян подтвердил свое участие в парламентских выборах в Армении 7 июня

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Thomas Trutschel/IMAGO/Global Look Press
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свое участие в предстоящих парламентских выборах, которые назначены на 7 июня 2026 года, сообщение опубликовала пресс-служба политика. Действующий глава правительства сообщил, что правящая партия «Гражданский договор» завершила два этапа внутренних праймериз и приняла решение вновь выдвинуть его на высший государственный пост.

Благодарю всех своих однопартийцев за то, что они вновь оказали мне доверие возглавить избирательный список партии «Гражданский договор» и удостоили меня чести быть кандидатом на пост премьер-министра Республики Армения, — подчеркнул Пашинян в своем заявлении.

Ранее в Армении задержали двоих подозреваемых в попытке нападения на Пашиняна. После воскресной литургии в церкви Святой Анны в Ереване мужчина попытался ударить политика, когда тот направлялся к выходу из храма.

До этого Пашинян извинился перед женщиной и ее сыном после конфликта в метро и предложил ей встретиться и все спокойно обсудить. Он признался, что иногда допускает излишне эмоциональные реакции на происходящие события. Инцидент произошел в вагоне ереванского метро, где между политиком и пассажиркой возник спор на политической почве.

