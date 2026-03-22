Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 19:09

Пашинян извинился перед женщиной после скандала в метро

Никол Пашинян Фото: Armenian state news agency Armen/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился перед женщиной и ее сыном после конфликта в метро. Он разместил соответствующее сообщение в своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена), указав, что иногда допускает излишне эмоциональные реакции на происходящие события.

Уважаемая госпожа Мосиян, я прошу прощения у вас и вашего сына за те эмоции и надеюсь, что будет повод вновь в метро или где-то встретиться и спокойно поговорить. Я бы хотел, чтобы этот разговор состоялся, — заявил политик.

Инцидент произошел в вагоне ереванского метро между Пашиняном и женщиной. Между ними возник спор на политической почве. В ответ на эти слова Пашинян повысил голос.

Ранее премьер-министра Армении не пустили в овощной магазин во время визита в Арташат. Пашинян попытался пообщаться с продавцами и покупателями в одном из универмагов города, однако разговор не состоялся. Молодой мужчина вышел из-за прилавка, перекрыл вход и потребовал, чтобы глава правительства покинул помещение.

До этого Пашинян не стал опровергать сообщения армянских СМИ о наличии у его брата российского гражданства. Он пояснил, что родственник уехал из Армении еще в 1990-е годы.

Никол Пашинян
Армения
метро
оскорбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители многоквартирного дома пожаловались на «террор» ворон
Украинские аналитики предрекли отказ ЕС от поддержки Киева
Букмекеры оценили шансы Овечкина забить тысячный гол в матче с «Колорадо»
В Крыму рассекретили бизнес-проект «клана» Зеленского в Черном море
В Германии ответили на вопрос, возможен ли мир в Европе без участия России
В Донецке произошел крупный блэкаут
Дептранс назвал часы возможных перекрытий в Москве
«Готовьтесь к грядущим мрачным дням»: в США оценили ультиматум Трампа Ирану
На Западе раскрыли, как США наступили себе на «энергетическое горло»
В ходе выборов во Франции скончались уже два человека
Пашинян извинился перед женщиной после скандала в метро
Украинские БПЛА атаковали северный регион России
Названы самые ленивые члены британской Палаты лордов
Что известно о схождении Благодатного огня в условиях военных ограничений?
Орбан объяснил, как «немецкая логика» по Украине разрушает ЕС
Агрессивная мартышка прокусила руку четырехлетнему ребенку
«Зенит» разгромил московское «Динамо»
В Германии нашлись те, кто категорически против создания армии ЕС
Одесский ресторан лишился поваров из-за «людоловов»
Число сбитых БПЛА увеличилось в два раза в Брянской области
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.