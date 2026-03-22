Пашинян извинился перед женщиной после скандала в метро

Премьер-министр Армении Никол Пашинян извинился перед женщиной и ее сыном после конфликта в метро. Он разместил соответствующее сообщение в своей странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена), указав, что иногда допускает излишне эмоциональные реакции на происходящие события.

Уважаемая госпожа Мосиян, я прошу прощения у вас и вашего сына за те эмоции и надеюсь, что будет повод вновь в метро или где-то встретиться и спокойно поговорить. Я бы хотел, чтобы этот разговор состоялся, — заявил политик.

Инцидент произошел в вагоне ереванского метро между Пашиняном и женщиной. Между ними возник спор на политической почве. В ответ на эти слова Пашинян повысил голос.

Ранее премьер-министра Армении не пустили в овощной магазин во время визита в Арташат. Пашинян попытался пообщаться с продавцами и покупателями в одном из универмагов города, однако разговор не состоялся. Молодой мужчина вышел из-за прилавка, перекрыл вход и потребовал, чтобы глава правительства покинул помещение.

До этого Пашинян не стал опровергать сообщения армянских СМИ о наличии у его брата российского гражданства. Он пояснил, что родственник уехал из Армении еще в 1990-е годы.