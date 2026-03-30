30 марта 2026 в 10:10

Стало известно, кому нужно успеть подать декларацию 3-НДФЛ до конца апреля

Депутат Панеш: подать 3-НДФЛ нужно тем, кто получил недвижимость не от близких

Людям, которые получили в дар недвижимость не от близких родственников, следует сдать декларацию по форме 3-НДФЛ до 30 апреля 2026 года, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Госдумы Каплана Панеша. Аналогично и с акциями, долями, паями и транспортными средствами. Перед налоговой следует отчитаться и тем, кто заработал на реализации имущественных прав, а также получил доход в 2025 году от продажи недвижимости, находившейся в собственности меньше минимального срока владения.

При этом, если человек продал квартиру за сумму до 1 млн рублей или иное имущество за сумму до 250 тыс. рублей, декларацию подавать не требуется. Не нужно отчитываться и о доходах, с которых работодатель уже удержал налог — за вас это уже сделали. Важно: срок подачи декларации — 30 апреля — не распространяется на случаи, когда вы подаете 3-НДФЛ исключительно для получения налогового вычета — за лечение, обучение, покупку жилья и так далее. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года, — рассказал Панеш.

Задекларировать свои доходы требуется индивидуальным предпринимателям на общей системе налогообложения, частным нотариусам и адвокатам, главам крестьянско-фермерских хозяйств и россиянам, заработавшим деньги за границей. Аналогично и с людьми, которые выиграли в лотерею. Помимо этого, должны быть задекларированы вознаграждения от физлиц и организаций — неналоговых агентов.

Ранее в Федеральной налоговой службе России заявили, что информация о блокировке счетов у россиян, которые не успеют сдать декларацию 3-НДФЛ до 20 мая, не соответствует действительности. По данным ведомства, возможная приостановка операций по счетам не затрагивает всех физических лиц.

