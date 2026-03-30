30 марта 2026 в 09:58

В США умерла звезда Голливуда из фильма «Мир по Гарпу»

Актриса Мэри Бет Херт умерла в США на 80-м году жизни

Мэри Бет Херт Фото: Supplied by FilmStills.net/filmstills.net/Global Look Press
Актриса Мэри Бет Херт умерла в США на 80-м году жизни, сообщило издание Variety. Звезда Голливуда известна по фильмам «Мир по Гарпу», где снималась с Робином Уильямсом, и «Интерьеры».

Херт скончалась в учреждении по уходу за пожилыми людьми в штате Нью-Джерси. Официальная причина смерти не раскрывается. По информации СМИ, она могла быть связана с осложнениями на фоне болезни Альцгеймера, которой актриса страдала в последние годы. По данным источников, диагноз был поставлен примерно в 2015 году, после чего Херт постепенно прекратила публичную и профессиональную активность.

В кино актриса дебютировала в фильме «Интерьеры». Широкую известность ей принесла роль в картине «Мир по Гарпу». В дальнейшем она снималась в проектах различных жанров, включая фильмы «Эпоха невинности» и «Шесть степеней отчуждения». Значительную часть профессиональной деятельности актриса посвятила театральной сцене, регулярно участвуя в постановках на Бродвее, где исполняла роли в классическом и современном репертуаре.

Ранее стало известно, что американский актер Джеймс Толкан, известный по фильмам «Назад в будущее», ушел из жизни в возрасте 94 лет. Артист скончался в деревне Саранак-Лейк (штат Нью-Йорк). Информация о причинах смерти не раскрывается.

До этого актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет на Гавайях. Он получил широкую известность благодаря фильмам о боевых искусствах и боевикам 1980-х годов.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
