В США умерла звезда Голливуда из фильма «Мир по Гарпу»

Актриса Мэри Бет Херт умерла в США на 80-м году жизни, сообщило издание Variety. Звезда Голливуда известна по фильмам «Мир по Гарпу», где снималась с Робином Уильямсом, и «Интерьеры».

Херт скончалась в учреждении по уходу за пожилыми людьми в штате Нью-Джерси. Официальная причина смерти не раскрывается. По информации СМИ, она могла быть связана с осложнениями на фоне болезни Альцгеймера, которой актриса страдала в последние годы. По данным источников, диагноз был поставлен примерно в 2015 году, после чего Херт постепенно прекратила публичную и профессиональную активность.

В кино актриса дебютировала в фильме «Интерьеры». Широкую известность ей принесла роль в картине «Мир по Гарпу». В дальнейшем она снималась в проектах различных жанров, включая фильмы «Эпоха невинности» и «Шесть степеней отчуждения». Значительную часть профессиональной деятельности актриса посвятила театральной сцене, регулярно участвуя в постановках на Бродвее, где исполняла роли в классическом и современном репертуаре.

