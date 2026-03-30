Володин раскрыл долю мигрантов в строительной отрасли России Володин заявил, что в строительной отрасли России работают лишь 13–15% мигрантов

В строительной отрасли России работает лишь 13–15% иностранных граждан, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в Telegram-канале. По его словам, при обсуждении темы нехватки рабочей силы ее связывают с ужесточением миграционной политики.

Володин призвал решать проблемы в строительстве через рост производительности, повышение престижа рабочих профессий и подготовку кадров. Он отметил, что это сложнее и дороже, чем привлечение иностранной рабочей силы, но именно этим нужно заниматься. А «легкий путь» обычно ведет к большим проблемам, как показал опыт ряда европейских стран, считает спикер.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что РФ не нужно расширять круг стран — поставщиков низкоквалифицированной рабочей силы за счет Афганистана, поскольку это «другой мир». Политик отметил, что подобные консультации теряют смысл до тех пор, пока трудовая миграция не будет реорганизована на принципах целевого набора.