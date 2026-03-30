HR-эксперт рассказала, готовы ли сотрудники вернуться в офис после удаленки

Сотрудники не готовы возвращаться в офис после массового перехода бизнеса на удаленный формат работы несколько лет назад, рассказала LIFE.ru HR-директор Валентина Романова. Она отметила, что сотрудники занимаются «кофе-беджингом» — приезжают в офис только для того, чтобы отметиться.

Бизнес все чаще отказывается от полной удаленки, жалуясь на снижение вовлеченности команд, однако в ответ получает тихое, но массовое сопротивление. Сотрудники приходят на работу лишь для того, чтобы «отметиться» электронным пропуском, выпить кофе на виду у руководства и со спокойной совестью уехать работать из дома, — рассказала Романова.

HR-эксперт подчеркнула, что недовольство работников часто вызвано усиленным контролем и требованиями фиксировать время присутствия. По ее словам, несмотря на сопротивления и желание «обойти» правила, продуктивность часто остается высокой.

Ранее депутат Ярослав Нилов рассказал, что производительность труда сотрудников не снижается, если они работают из дома. По его словам, иногда она даже увеличивается за счет того, что люди грамотно распределяют свое время и ресурсы.