30 марта 2026 в 10:35

HR-эксперт рассказала, готовы ли сотрудники вернуться в офис после удаленки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники не готовы возвращаться в офис после массового перехода бизнеса на удаленный формат работы несколько лет назад, рассказала LIFE.ru HR-директор Валентина Романова. Она отметила, что сотрудники занимаются «кофе-беджингом» — приезжают в офис только для того, чтобы отметиться.

Бизнес все чаще отказывается от полной удаленки, жалуясь на снижение вовлеченности команд, однако в ответ получает тихое, но массовое сопротивление. Сотрудники приходят на работу лишь для того, чтобы «отметиться» электронным пропуском, выпить кофе на виду у руководства и со спокойной совестью уехать работать из дома, — рассказала Романова.

HR-эксперт подчеркнула, что недовольство работников часто вызвано усиленным контролем и требованиями фиксировать время присутствия. По ее словам, несмотря на сопротивления и желание «обойти» правила, продуктивность часто остается высокой.

Ранее депутат Ярослав Нилов рассказал, что производительность труда сотрудников не снижается, если они работают из дома. По его словам, иногда она даже увеличивается за счет того, что люди грамотно распределяют свое время и ресурсы.

сотрудники
работа
офисы
контроль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земля погрузится в солнечное облако плазмы на трое суток
Житель Тюмени сбил полицейского на угнанном автомобиле
Раскрыто число пострадавших сотрудников комбината после атаки ВСУ
Стали известны детали нападения на Русский дом в Праге
США массово отказывают футболистам в визах перед ЧМ-2026
Россия выразила протест Лондону из-за инцидента со шпионом в посольстве
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 марта: где сбои в России
Родителей предупредили, к каким последствиям приводит сколиоз у ребенка
Появилось новое видео авиакатастрофы с российскими фигуристами в США
Израильские ракеты вновь обрушились на Ливан
Дроны серьезно повредили один из крупнейших комбинатов в ЛНР
«Это ужасно»: в СФ обеспокоились возможным выходом Ирана из ДНЯО из-за США
Мужчина обезглавил мороженщика серпом и украл его голову
Что известно о массовой зачистке каналов и групп в Telegram
В MAX ответили на жалобы из-за сбоев при отправке голосовых сообщений
Генерал-майора запаса Кувшинова лишили звания
Попросившего прощения у Минобороны генерала приговорили к 7,5 года колонии
Адвокат ответил, можно ли публиковать фото детей в домовых чатах
Генерал Кувшинов пришел на оглашение приговора с сумкой вещей для СИЗО
В Иране спустя четыре дня подтвердили гибель главы ВМС
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

