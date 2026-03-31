Путин объявил о запуске беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток»

Президент России Владимир Путин объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12 «Восток». По его словам, в перспективе география применения такого «умного» транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные дороги. Глава государства принял участие в открытии ряда объектов транспортной отрасли по видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля.

Сегодня запускается движение беспилотного грузового транспорта на трассе М-12 «Восток». Таким образом единый коридор беспилотных грузовых перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а в перспективе география применения такого «умного» транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы, — сказал Путин.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что в России подготовили законопроект, устанавливающий правовые основы для движения беспилотных автомобилей. Документ может вступить в силу в сентябре 2027 года.

Проект будет регулировать отношения между всеми участниками процесса: разработчиками систем, производителями, эксплуатантами и сервисными организациями. Он охватывает весь жизненный цикл беспилотных авто, включая техобслуживание и ремонт. При этом его действие не будет распространяться на ряд специальных категорий транспорта.