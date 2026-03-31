В ГД высказались об идее «оживлять» умерших актеров с помощью ИИ

Депутат Госдумы России Елена Драпеко в интервью NEWS.ru заявила, что не позволила бы использовать свое изображение, воспроизведенное с помощью искусственного интеллекта. Она выразила мнение, что ИИ способен воплотить лишь «внешность» человека, но не интеллект или духовное состояние.

Я бы не хотела, чтобы какая-то кукла с моим лицом играла в фильме. Используют внешность. А интеллект, духовность — внутреннее содержание — нельзя использовать. Артист работает душой, а не лицом хлопочет, — полагает собеседница.

Парламентарий напомнила, что кинопродюсеры пытались «оживить» с помощью ИИ, например, советских звезд Людмилу Гурченко и Юрия Никулина. Сами эти артисты — будь они живы — выступили бы против такого «возрождения» своих образов, предположила парламентарий.

Я плохо отношусь к этой идее, мне она не нравится, потому что это куклы, а не актеры. Думаю, если бы их самих (Гурченко и Никулина. — NEWS.ru) можно было бы спросить, они, наверное, были бы против, — резюмировала собеседница.

