31 марта 2026 в 15:25

Первые секунды после взрыва на заводе в Нижнекамске попали на видео

Первые секунды после взрыва на заводе в Нижнекамске попали на видео, которое публикует Telegram-канал Baza. На кадрах видно, как рабочие в панике покидают территорию предприятия. Судя по записи, помещения, где проходила эвакуация, не пострадали.

Ранее появилась информация об одном погибшем. Семье обещали оказать поддержку и материальную помощь. Компания СИБУР также подтвердила данные о 50 пострадавших.

Известно, что при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим», занимающегося производством синтетических каучуков, пластиков и продуктов органического синтеза, пострадали работники предприятия. Экстренные службы уже локализовали очаг возгорания и отвели персонал в безопасную зону.

На месте взрыва на заводе в Нижнекамске работают 19 бригад скорой помощи. Пострадавших эвакуируют в стационары. Еще шесть бригад скорой помощи должны в ближайшее время прибыть из Набережных Челнов.

Также мощный взрыв на заводе в Нижнекамске испугал местных жителей. По предварительной информации, его причиной стала техническая неисправность одной из установок.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая структура «Яндекса» построит ИИ-центр у границы с Россией
Два спасателя пострадали при тушении пожара в Нижнекамске
Путин объяснил, как поднять планку качества сервиса для пассажиров
Беспилотные фуры выйдут на главные трассы России
Число погибших при взрыве в Нижнекамске выросло до шести
Экс-боксер раскрыл, почему трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться
Стали известны новые детали о борьбе с пожаром в Нижнекамске
Гордон раскрыла свое отношение к Собчак
США подготовили запасные планы для открытия Ормузского пролива
Российские компании обеспечили взрыв популярности стейблкоина A7A5
Путин оценил эффективность беспилотного транспорта
В московском аэропорту бросили 11-летнего кота
Суд вынес приговор лидеру ОПГ Косте Большому
HR-эксперт раскрыла, в каких сферах экономики ожидаются массовые сокращения
Еврокомиссия попросила страны ЕС экономить топливо
В Госдуме назвали три достойных современных фильма об СВО
Мэр Нижнекамска сообщил о повреждении жилья в городе
Спаситель девочки в Махачкале рассказал, как семья отнеслась к его поступку
Калининградская область заключила соглашения с Росатомом и «Сбером»
Новые взрывы прогремели на горящем заводе в Нижнекамске
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

