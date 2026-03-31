Первые секунды после взрыва на заводе в Нижнекамске попали на видео

Первые секунды после взрыва на заводе в Нижнекамске попали на видео, которое публикует Telegram-канал Baza. На кадрах видно, как рабочие в панике покидают территорию предприятия. Судя по записи, помещения, где проходила эвакуация, не пострадали.

Ранее появилась информация об одном погибшем. Семье обещали оказать поддержку и материальную помощь. Компания СИБУР также подтвердила данные о 50 пострадавших.

Известно, что при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим», занимающегося производством синтетических каучуков, пластиков и продуктов органического синтеза, пострадали работники предприятия. Экстренные службы уже локализовали очаг возгорания и отвели персонал в безопасную зону.

На месте взрыва на заводе в Нижнекамске работают 19 бригад скорой помощи. Пострадавших эвакуируют в стационары. Еще шесть бригад скорой помощи должны в ближайшее время прибыть из Набережных Челнов.

Также мощный взрыв на заводе в Нижнекамске испугал местных жителей. По предварительной информации, его причиной стала техническая неисправность одной из установок.