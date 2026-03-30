30 марта 2026 в 09:13

Появилась новая информация о разрушительном наводнении в Дагестане

Меликов сообщил об эвакуации жителей четырех сел в Дагестане из-за наводнения

Фото: МЧС РФ/РИА Новости
Жителей четырех сел эвакуировали из-за подтоплений в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил глава региона Сергей Меликов в Telegram-канале. Пострадавшие размещены в пунктах временного пребывания, часть жителей остановилась у родственников.

Сложной пока остается ситуация в Хасавюртовском районе, на территории которого пришлось эвакуировать население четырех сел: Адильотар, Кадыротар, Тутлар и Новый Цилитль, — отметил Меликов.

В селе Чагаротар угрозу подтопления удалось снять после укрепления русла реки Аксайка. Есть перебои с электричеством и газом, также возникли проблемы с транспортом. Из-за ситуации пришлось эвакуировать пациентов одного из медучреждений, уточнил глава республики.

Наводнение в Дагестане произошло после сильных ливней. В МЧС сообщили об эвакуации боле трех тысяч человек, среди которых свыше тысячи детей. Подтопленными остаются 760 жилых домов и 950 приусадебных участков.

Ранее прохожий в Махачкале спас ребенка, которого уносило дождевым потоком на проспекте Акушинского. Малыш вместе с бабушкой упал в воду при переходе дороги, течение начало стремительно уносить ребенка, и случайный свидетель бросился на помощь.

