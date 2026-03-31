Спутник заснял грузовик с иранским ураном у секретного тоннеля

Новые спутниковые снимки, предположительно, зафиксировали перемещение крупной партии обогащенного урана к ядерному комплексу в иранском Исфахане, сообщило издание Bulletin of the Atomic Scientists со ссылкой на данные спутникового анализа. На опубликованных кадрах виден грузовой автомобиль у въезда в тоннель ядерного центра.

Рядом с машиной заметны контейнеры, которые по своим внешним признакам напоминают специализированные емкости, используемые для перевозки опасных радиоактивных веществ. В отчетах Международного агентства по атомной энергии ранее допускалась возможность нахождения материала, обогащенного до 60%, на территории исфаханского комплекса. Однако инспекторам МАГАТЭ так и не предоставили доступ к подземным объектам, несмотря на неоднократные обращения к иранским властям.

Эксперты предполагают, что подобные контейнеры могли применяться для транспортировки радиоактивных материалов. Теоретически в них можно разместить значительный объем урана.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Иран своими заявлениями о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия стремится оказать давление на США и Израиль. По его словам, подобная риторика сигнализирует о том, что Тегеран больше не намерен играть по прежним правилам и переходит к стратегии сдерживания.