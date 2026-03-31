Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 16:24

Спутник заснял грузовик с иранским ураном у секретного тоннеля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Новые спутниковые снимки, предположительно, зафиксировали перемещение крупной партии обогащенного урана к ядерному комплексу в иранском Исфахане, сообщило издание Bulletin of the Atomic Scientists со ссылкой на данные спутникового анализа. На опубликованных кадрах виден грузовой автомобиль у въезда в тоннель ядерного центра.

Рядом с машиной заметны контейнеры, которые по своим внешним признакам напоминают специализированные емкости, используемые для перевозки опасных радиоактивных веществ. В отчетах Международного агентства по атомной энергии ранее допускалась возможность нахождения материала, обогащенного до 60%, на территории исфаханского комплекса. Однако инспекторам МАГАТЭ так и не предоставили доступ к подземным объектам, несмотря на неоднократные обращения к иранским властям.

Эксперты предполагают, что подобные контейнеры могли применяться для транспортировки радиоактивных материалов. Теоретически в них можно разместить значительный объем урана.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Иран своими заявлениями о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия стремится оказать давление на США и Израиль. По его словам, подобная риторика сигнализирует о том, что Тегеран больше не намерен играть по прежним правилам и переходит к стратегии сдерживания.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.