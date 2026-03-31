31 марта 2026 в 16:10

Беспилотные фуры выйдут на главные трассы России

Путин анонсировал расширение эксперимента с беспилотными грузовиками

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе открытия объектов транспортного комплекса в режиме видеоконференции заявил о планах по расширению географии использования беспилотного грузового транспорта на крупные федеральные трассы. Эксперимент, который ранее охватывал ограниченный участок дорог, выйдет на новый уровень, передает пресс-служба Кремля.

В перспективе география применения такого умного (беспилотного грузового. — NEWS.ru) транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы, — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия обладает колоссальным логистическим и транзитным потенциалом. С учетом коренных перемен в мировой экономике необходимо максимально эффективно его использовать, отметил российский лидер.

Путин в ходе церемонии также объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12 «Восток». По его словам, в перспективе география применения такого «умного» транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы. Президент подчеркнул, что беспилотный транспорт уже доказал свою экономическую эффективность на практике.

