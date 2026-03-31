Путин оценил эффективность беспилотного транспорта

Беспилотный транспорт уже доказал свою экономическую эффективность на практике, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, прошедшей по видеосвязи. Глава государства уточнил, что беспилотные автомобили на дорогах безаварийно преодолели 13 млн километров.

Путин в ходе церемонии также объявил о запуске движения беспилотных грузовиков на трассе М-12 «Восток». По его словам, в перспективе география применения такого «умного» транспорта будет распространена и на другие крупные федеральные трассы.

До этого Министерство транспорта РФ сообщило, что в России подготовили законопроект, устанавливающий правовые основы для движения беспилотных автомобилей. Документ может вступить в силу в сентябре 2027 года. Проект будет регулировать отношения между всеми участниками процесса: разработчиками систем, производителями, эксплуатантами и сервисными организациями. Он охватывает весь жизненный цикл беспилотных авто, включая техобслуживание и ремонт. При этом его действие не будет распространяться на ряд специальных категорий транспорта.