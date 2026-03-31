В деле о нападении с арбалетом на школу появился еще один фигурант Директора ЧОПа арестовали по делу о нападении в челябинской школе

Челябинский суд отправил под стражу на два месяца директора частного охранного предприятия, отвечавшего за безопасность в школе № 32, сообщает издание 74.RU. Ему было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, в день нападения, когда девятиклассник ранил сверстницу, досмотровая рамка на входе была отключена, что позволило подростку пронести в здание целый арсенал. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 238 УК РФ, которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Инцидент произошел 26 марта: школьник пришел на уроки с сигнальным пистолетом, арбалетом и газовым баллончиком. С ними он напал на девочку. В настоящее время оба пострадавших ребенка находятся в больнице, а следователи продолжают выяснять, почему вооруженный ученик смог беспрепятственно миновать пост охраны.

Ранее сообщалось, что подростка, устроившего стрельбу из арбалета в челябинской школе, будут содержать под стражей, меру пресечения избрали в больничной палате. Девятиклассник сейчас восстанавливается после падения из окна, в результате которого он, по информации канала, сломал ноги.