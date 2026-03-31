31 марта 2026 в 10:57

Сломавшему ноги малолетнему стрелку с арбалетом выбрали меру пресечения

Mash: стрелок с арбалетом отправится в СИЗО прямо из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подростка, устроившего стрельбу из арбалета в челябинской школе, будут содержать под стражей, меру пресечения избрали в больничной палате, сообщил Telegram-канала Ural Mash. Девятиклассник сейчас восстанавливается после падения из окна, в результате которого он, по информации канала, сломал ноги.

Как только состояние школьника позволит, его переведут из медицинского учреждения в СИЗО. Параллельно с этим суд на два месяца арестовал директора частного охранного предприятия «Орден», отвечавшего за безопасность учебного заведения.

Источник утверждает, что в день происшествия на вахте находился лишь один пожилой охранник, который не смог помешать подростку пронести оружие и газовый баллончик. По его словам, сотрудники Росгвардии в прошлом году безуспешно пытались привлечь данный ЧОП к ответственности за нарушения с лицензией, но тогда суд встал на сторону компании.

Ранее сообщалось, что у подростка, который напал на школу, были проблемы с психикой. По сведениям источника, мальчика с самого детства водили по неврологам, он жаловался на слишком строгого отца. Оказалось, что 12-летняя сестра юноши также наблюдалась у психиатра.

школьники
нападения
СИЗО
арбалеты
школы
Челябинская область
Стало известно, кому принадлежала найденная в Москве сумка с $88 тыс.
Шведский самолет-разведчик заметили у российских границ
Три контрабандиста попытались провезти «кокаиновые» бананы за $100 млн
Стало известно, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на ЧМ по футболу
Страны ЕС испугали долгим энергетическим кризисом
Овчинский: в ТиНАО построят торговый центр с многоуровневым паркингом
Названа причина участившихся массированных налетов БПЛА на Россию
Убийце девятилетнего мальчика из Петербурга продлили арест
Италия «захлопнула дверь» перед носом военных США
«Трон, достойный короля»: у Трампа появился золотой унитаз на улице
Магнитные бури сегодня, 31 марта: что завтра, раздражительность, стресс
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 марта: где сбои в России
В Красноярском крае выявили нарушения при формировании тарифов
Социолог раскрыл срок вымирания Украины
В деле продавца «призрачных вилл» на Бали появились новые детали
«С треском и позором»: американский сенатор о войне США против Ирана
В Минпросвещения ответили на слухи о втором обязательном языке в школах
Москвичка попыталась вскрыть сейф с ценностями в доме жителя Находки
В Госдуме предложили способ защитить покупателей от ИИ-контента
В России объяснили, какой закон сейчас сильнее международного права
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

