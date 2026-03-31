Сломавшему ноги малолетнему стрелку с арбалетом выбрали меру пресечения

Подростка, устроившего стрельбу из арбалета в челябинской школе, будут содержать под стражей, меру пресечения избрали в больничной палате, сообщил Telegram-канала Ural Mash. Девятиклассник сейчас восстанавливается после падения из окна, в результате которого он, по информации канала, сломал ноги.

Как только состояние школьника позволит, его переведут из медицинского учреждения в СИЗО. Параллельно с этим суд на два месяца арестовал директора частного охранного предприятия «Орден», отвечавшего за безопасность учебного заведения.

Источник утверждает, что в день происшествия на вахте находился лишь один пожилой охранник, который не смог помешать подростку пронести оружие и газовый баллончик. По его словам, сотрудники Росгвардии в прошлом году безуспешно пытались привлечь данный ЧОП к ответственности за нарушения с лицензией, но тогда суд встал на сторону компании.

Ранее сообщалось, что у подростка, который напал на школу, были проблемы с психикой. По сведениям источника, мальчика с самого детства водили по неврологам, он жаловался на слишком строгого отца. Оказалось, что 12-летняя сестра юноши также наблюдалась у психиатра.