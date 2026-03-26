Появилось фото арбалета, из которого школьник стрелял в Челябинске

В Сети появились кадры арбалета, из которого ученик школы № 32 в Челябинске выстрелил в учительницу и попытался сбежать. По предварительным данным, подросток принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Всего в результате нападения пострадали четыре человека, в том числе одна из учениц.

Следователи возбудили три уголовных дела по факту нападения на школу. Дела заведены по статьям о покушении на убийство двух или более лиц, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным источников, после нападения подросток выпал из окна на четвертом этаже и получил травмы.

Нападение на девочку и учительницу в школе Челябинска произошло утром 26 марта. Очевидцы заметили рядом со зданием реанимационный автомобиль и технику МЧС.

До этого в Подмосковье возбудили уголовное дело после нападения подростка с ножом на школу. Специалисты работают с задержанным семиклассником и пытаются выяснить его мотивы. Также криминалисты осматривают место происшествия.