«Будем решать, как реагировать»: Лавров раскрыл табу РФ в диалоге с Западом Лавров: Россия не будет бегать за Западом ради возобновления диалога

Отношения России и Запада переживают тяжелейший кризис, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на собрании Российского совета по международным делам. Он отметил, что Москва по-прежнему готова к диалогу и возможным договоренностям, но не собирается за кем-то «бегать». Трансляция выступления главы внешнеполитического ведомства шла на сайте министерства.

А мы уже будем решать, как реагировать на все идеи, которые еще могут, наверное, прозвучать из уст западных элит. Но уж бегать ни за кем не будем — это точно, — резюмировал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия подтверждает готовность к переговорам с западными странами, но призывает партнеров отказаться от необоснованных претензий. Министр подчеркнул, что в условиях тяжелейшего кризиса РФ продолжит твердо отстаивать свои национальные интересы.

До этого норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о давлении на Россию свидетельствует о том, что Европа провоцирует конфликт между Москвой и Вашингтоном. По словам эксперта, переход Евросоюза от мирного проекта к военному завершен.