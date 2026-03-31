31 марта 2026 в 13:21

«Будем решать, как реагировать»: Лавров раскрыл табу РФ в диалоге с Западом

Лавров: Россия не будет бегать за Западом ради возобновления диалога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Отношения России и Запада переживают тяжелейший кризис, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на собрании Российского совета по международным делам. Он отметил, что Москва по-прежнему готова к диалогу и возможным договоренностям, но не собирается за кем-то «бегать». Трансляция выступления главы внешнеполитического ведомства шла на сайте министерства.

А мы уже будем решать, как реагировать на все идеи, которые еще могут, наверное, прозвучать из уст западных элит. Но уж бегать ни за кем не будем — это точно, — резюмировал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия подтверждает готовность к переговорам с западными странами, но призывает партнеров отказаться от необоснованных претензий. Министр подчеркнул, что в условиях тяжелейшего кризиса РФ продолжит твердо отстаивать свои национальные интересы.

До этого норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о давлении на Россию свидетельствует о том, что Европа провоцирует конфликт между Москвой и Вашингтоном. По словам эксперта, переход Евросоюза от мирного проекта к военному завершен.

Сергей Лавров
МИД РФ
переговоры
Россия
Запад
двери
