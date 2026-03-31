Экс-боксер раскрыл, почему трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться Мышев: трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться из-за дороговизны

Третий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может не состояться потому, что это очень дорого, заявил «Чемпионату» экс-боксер и менеджер Владимир Мышев. Он отметил, что время меняется и остается только верить в то, что поединок состоится.

Насчет трилогии Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым есть некоторые сомнения — это уж больно дорогой поединок, если ориентироваться на предыдущие два. С другой стороны, время идет, все меняется. Хочется верить, что трилогия состоится — и состоится в России, — сказал Мышев.

В октябре 2024 года Бетербиев в Эр-Рияде победил судейским решением своего соперника и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В феврале 2025 года Бивол сумел взять реванш и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Позднее Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу, освободив титул Всемирного боксерского совета (WBC). Россиянин уведомил WBC, что не собирается защищать титул в весовой категории до 79,38 кг в поединке с американцем Давидом Бенавидесом.