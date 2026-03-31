31 марта 2026 в 16:05

Экс-боксер раскрыл, почему трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться

Мышев: трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться из-за дороговизны

Дмитрий Бивол Дмитрий Бивол Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Третий бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым может не состояться потому, что это очень дорого, заявил «Чемпионату» экс-боксер и менеджер Владимир Мышев. Он отметил, что время меняется и остается только верить в то, что поединок состоится.

Насчет трилогии Дмитрия Бивола с Артуром Бетербиевым есть некоторые сомнения — это уж больно дорогой поединок, если ориентироваться на предыдущие два. С другой стороны, время идет, все меняется. Хочется верить, что трилогия состоится — и состоится в России, — сказал Мышев.

В октябре 2024 года Бетербиев в Эр-Рияде победил судейским решением своего соперника и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В феврале 2025 года Бивол сумел взять реванш и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Позднее Бивол лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу, освободив титул Всемирного боксерского совета (WBC). Россиянин уведомил WBC, что не собирается защищать титул в весовой категории до 79,38 кг в поединке с американцем Давидом Бенавидесом.

Дмитрий Бивол
Артур Бетербиев
бокс
поединки
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

