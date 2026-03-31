Спасатели помогли выбраться мужчине из леса в Ленобласти

В Ленинградской области спасатели помогли выбраться мужчине из леса недалеко от города Отрадное, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на аварийно-спасательную службу по региону. Там уточнили, что о потерявшемся человеке сообщили вечером 30 марта.

На его поиски отправили дежурную смену поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга. Спасатели успешно нашли заблудившегося мужчину и вывели его из чащи.

Ранее в Саянске полицейские нашли в лесу замерзающую женщину. Местная жительница отправилась на прогулку, однако по дороге заблудилась. Женщина сама смогла дозвониться в отделение.

До этого сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону сутки блуждала по сахалинской сопке без еды, воды и связи. 21-летняя спортсменка отправилась кататься на сноуборде, выбрав новую трассу в глубине южно-сахалинских сопок.