Суд вынес приговор лидеру ОПГ Косте Большому

Московский областной суд приговорил криминального авторитета Константина Пискарева, известного как Костя Большой, к пожизненному лишению свободы, сообщила газета РБК. Лидер организованной преступной группировки признан виновным в бандитизме, незаконном обороте оружия и причастности к 21 убийству.

Судебное разбирательство шло семь лет и завершилось обвинительным вердиктом четвертой по счету коллегии присяжных. Следствие установило, что банда Пискарева действовала на территории Москвы и Подмосковья с 1999 по 2016 годы. Среди жертв преступной группы числятся высокопоставленные лица, включая мэра Сергиева Посада Евгения Душко и замминистра юстиции Владимира Постышева, а также ряд чиновников и правоохранителей.

Группировка устраняла людей не только ради защиты бизнес-интересов Пискарева, но и за невыполнение долговых обязательств. Преступники тщательно планировали нападения, собирая информацию о графиках передвижения своих целей. Выйти на их след удалось лишь в 2016 году.

Сам Пискарев своей вины в ходе процесса не признал, называя доводы прокуратуры фантастическими. Защита настаивала на оправдательном приговоре, указывая на отсутствие тел некоторых жертв и спорные показания свидетелей, сотрудничавших со следствием. Тем не менее суд обязал осужденного выплатить штраф в размере 1 млн рублей и постановил отправить его в колонию особого режима навсегда.

Ранее стало известно, что Верховный суд России окончательно утвердил пожизненный срок для Аслана Гагиева по кличке Джако, признанного виновным в организации одной из крупнейших банд киллеров в стране. За «главным киллером страны» и созданным им преступным сообществом числятся десятки убийств политиков, бизнесменов и силовиков, совершенных в период с 2004 года.