31 марта 2026 в 15:48

Суд вынес приговор лидеру ОПГ Косте Большому

Криминальный авторитет Пискарев приговорен к пожизненному сроку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Московский областной суд приговорил криминального авторитета Константина Пискарева, известного как Костя Большой, к пожизненному лишению свободы, сообщила газета РБК. Лидер организованной преступной группировки признан виновным в бандитизме, незаконном обороте оружия и причастности к 21 убийству.

Судебное разбирательство шло семь лет и завершилось обвинительным вердиктом четвертой по счету коллегии присяжных. Следствие установило, что банда Пискарева действовала на территории Москвы и Подмосковья с 1999 по 2016 годы. Среди жертв преступной группы числятся высокопоставленные лица, включая мэра Сергиева Посада Евгения Душко и замминистра юстиции Владимира Постышева, а также ряд чиновников и правоохранителей.

Группировка устраняла людей не только ради защиты бизнес-интересов Пискарева, но и за невыполнение долговых обязательств. Преступники тщательно планировали нападения, собирая информацию о графиках передвижения своих целей. Выйти на их след удалось лишь в 2016 году.

Сам Пискарев своей вины в ходе процесса не признал, называя доводы прокуратуры фантастическими. Защита настаивала на оправдательном приговоре, указывая на отсутствие тел некоторых жертв и спорные показания свидетелей, сотрудничавших со следствием. Тем не менее суд обязал осужденного выплатить штраф в размере 1 млн рублей и постановил отправить его в колонию особого режима навсегда.

Ранее стало известно, что Верховный суд России окончательно утвердил пожизненный срок для Аслана Гагиева по кличке Джако, признанного виновным в организации одной из крупнейших банд киллеров в стране. За «главным киллером страны» и созданным им преступным сообществом числятся десятки убийств политиков, бизнесменов и силовиков, совершенных в период с 2004 года.

«Себе дороже»: депутат об ударе ВСУ по зданию правительства в Белгороде
Бывшая структура «Яндекса» построит ИИ-центр у границы с Россией
Два спасателя пострадали при тушении пожара в Нижнекамске
Путин объяснил, как поднять планку качества сервиса для пассажиров
Беспилотные фуры выйдут на главные трассы России
Число погибших при взрыве в Нижнекамске выросло до шести
Экс-боксер раскрыл, почему трилогия Бивол — Бетербиев может не состояться
Стали известны новые детали о борьбе с пожаром в Нижнекамске
Гордон раскрыла свое отношение к Собчак
США подготовили запасные планы для открытия Ормузского пролива
Российские компании обеспечили взрыв популярности стейблкоина A7A5
Путин оценил эффективность беспилотного транспорта
В московском аэропорту бросили 11-летнего кота
HR-эксперт раскрыла, в каких сферах экономики ожидаются массовые сокращения
Еврокомиссия попросила страны ЕС экономить топливо
В Госдуме назвали три достойных современных фильма об СВО
Мэр Нижнекамска сообщил о повреждении жилья в городе
Спаситель девочки в Махачкале рассказал, как семья отнеслась к его поступку
Калининградская область заключила соглашения с Росатомом и «Сбером»
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

