«Ведется напряженная работа»: Песков о ситуации в Усть-Луге

Россия проводит напряженную работу по защите не только порта Усть-Луга, но и других объектов критической инфраструктуры, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал серию атак ВСУ на порт, передает пресс-служба Кремля.

Ведется напряженная работа. Это касается не только упомянутого порта [Усть-Луга], но и также всех других объектов критической инфраструктуры, — сказал он.

Ранее губернатор Александр Дрозденко подтвердил, что над Ленобластью было сбито 38 беспилотников, в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения. По его словам, в поселке Молодцово обломки ударили по остеклению трех жилых домов, школы и Центра соцзащиты.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что Финляндия де-факто признала, что открыла свое воздушное пространство для ударных средств ВСУ, используемых при атаках на Россию. Поводом стали слова командующего ВВС Финляндии, который объяснил, что залетевшие на территорию страны беспилотники не сбивали, поскольку они не представляли опасности.