«Никто бы не помог»: как дагестанец спас девочку-инвалида во время потопа

Сотрудник кафе в Махачкале спас во время наводнения маленькую девочку с инвалидностью. Когда мать с шестилетней дочерью переходили проезжую часть, поток воды начал уносить ребенка. Мужчина не раздумывая бросился им на помощь. За геройский поступок он получит премию. Что сказал мужчина о спасении девочки, новые подробности — в материале NEWS.ru.

Как мужчина спас девочку во время паводка в Махачкале

29 марта в соцсетях завирусилось видео из подтопленной Махачкалы, на котором мужчина спасает ребенка из мощного потока воды. Героем оказался 53-летний Абдурахман Абдурахманов, который работает в кафе неподалеку.

Позднее мужчина рассказал журналистам, что девочка могла захлебнуться, если бы ее вовремя не вытащили. Он отметил, что, когда достал ребенка из воды, она плакала от испуга.

«Я увидел: женщина пытается перейти дорогу, а там сильный поток воды, мне по пояс. У нее на руках девочка, женщина падает, ребенка уносит. Вода с грязью, жижа такая. Там больше никого не было вокруг. В такой ледяной воде метров через 50—60 она бы точно захлебнулась. У меня получилось ее вытащить», — сказал Абдурахман.

После инцидента женщину с дочерью отвели в кафе, дали им горячие напитки и сухую одежду. Сотрудники заведения также вызвали скорую помощь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как себя чувствует девочка, спасенная во время наводнения в Махачкале

Мать девочки рассказала журналистам, что ребенок все еще испытывает стресс и часто плачет.

«Ей шесть лет, она с рождения аутист. Девочка не совсем поняла, что с ней случилось, но стала чаще плакать в эти дни. К тому же у нее временами как будто перехватывает дыхание. Этой ночью ее рвало, сохраняется диарея, держится небольшая температура — 37,5. Она нахлебалась воды из лужи», — подчеркнула женщина.

По словам матери, из-за падения она серьезно растянула ногу. Женщина добавила, что позже планирует лично встретиться с работником кафе, чтобы его отблагодарить.

Наводнение в Махачкале Фото: РИА Новости

Как наградят сотрудника кафе, спасшего девочку во время потопа в Махачкале

Абдурахманов получит премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка из воды, сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Девятую премию имени Тиграна мы отдаем Абдурахману Абдурахманову, спасшему девочку, которую чуть не унесло водой в Махачкале», — отметила она.

Размер премии составляет 1 млн рублей. Ее получателей выбирает лично Симоньян. Премия была учреждена после того, как воспитательницы из оренбургского Бугуруслана Лия Галеева и Людмила Платонова, рискуя жизнью, защитили детей от мужчины с ножом.

Как живет мужчина, спасший девочку во время потопа в Махачкале

В беседе с NEWS.ru Абдурахманов рассказал, что работал в кафе-шаурмичной, расположенной у остановки общественного транспорта, когда произошел инцидент.

«Спасаю людей в первый раз в жизни. В этот момент для меня самым главным было помочь этой девочке», — отметил мужчина.

Он добавил, что промок по пояс, но не пострадал. По словам Абдурахманова, он не испытывал страха. После произошедшего с ним связались мать и бабушка девочки, чтобы поблагодарить за спасение ребенка.

Мужчине сообщили о намерении вручить ему премию, но он пока не решил, что будет делать с денежной суммой. В семье Абдурахманова похвалили за то, что не оставил людей в беде. У него три взрослых сына.

«Самый младший сейчас в армии», — пояснил мужчина.

По его словам, кафе не получило повреждений из-за наводнения. Сейчас ситуация в районе шаурмичной спокойная, добавил он.

«Дождь идет, моросит, но ничего [критичного] нет», — отметил Абдурахманов.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, занимается ли профессиональным спортом. Мужчина объяснил, что физическая сила, позволившая вытащить ребенка из воды, у него от природы.

Что происходит в Махачкале после паводка

30 марта глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что тяжелее всех из-за подтоплений после осадков пришлось жителям Махачкалы и Хасавюрта. Он выразил надежду, что пик непогоды миновал и регион будет постепенно возвращаться к нормальной жизни.

«Города, где наиболее критичная ситуация с подтоплениями и с энергоснабжением, — это Махачкала, Хасавюрт, часть Хасавюртовского района. Мы уже переходим к следующему этапу — оценке последствий и к решениям», — сказал Меликов.

По данным МЧС, в Дагестане затоплены не менее 811 домов и более 1 тыс. приусадебных участков. Кроме того, из-за сильного циклона было затруднено движение на 55 участках автодорог. Спасатели следят за гидрологической обстановкой, очищают придворовые территории от мусора и деревьев.

