Половодье, паводок и наводнение: 3 главных отличия, которые нужно знать

Фото: Rafael Bastante/Keystone Press Agency/Global Look Press
С приходом весны или после затяжных ливней в новостных лентах неизменно появляются сообщения о подъеме воды. Журналисты, а вслед за ними и многие из нас, используют слова «паводок», «половодье» и «наводнение» так, словно они означают одно и то же. На самом деле за каждым из этих терминов стоит совершенно разная природа явления, разная степень предсказуемости и, что самое важное, разный уровень опасности для людей и их имущества. Способность различать эти понятия помогает не только лучше понимать прогнозы МЧС, но и вовремя подготовиться к возможным последствиям, не впадая в панику там, где ситуация остается под контролем.

Определение 1. Половодье — весна, снег, предсказуемо и регулярно

Половодье — это тот самый ежегодный подъем уровня воды, который жители большинства регионов России наблюдают с завидной закономерностью. С точки зрения гидрологии половодье представляет собой фазу водного режима реки, которая повторяется из года в год в один и тот же сезон и характеризуется наибольшей водностью. Главный его признак — предсказуемость. Причина этого явления кроется в климате: там, где реки питаются талыми снегами, половодье приходится на весну; там, где основную роль играют дожди, — на лето или осень.

Для рек европейской части России половодье традиционно наступает в апреле-мае, когда снежный покров, накопившийся за зиму, начинает активно таять. Вода поступает с огромных водосборных площадей, уровень рек поднимается, и этот процесс может длиться от нескольких недель до полутора-двух месяцев. На период половодья обычно приходится основная доля годового стока — иногда до 80%. После него наступает межень - время низкой воды, когда река питается преимущественно подземными источниками.

Именно предсказуемость половодья позволяет гидрологам и спасательным службам заранее рассчитать его параметры: примерные даты начала, пиковые отметки, продолжительность. Местные власти получают возможность подготовиться, оповестить население, провести превентивные работы. Однако даже такое закономерное явление при определенных условиях, например, если зима была слишком снежной, а весна — дружной и теплой, может перерасти в бедствие.

Определение 2. Паводок — внезапно, от дождей, в любое время года

Если половодье вписывается в годовой природный цикл, то паводок выбивается из любых календарных ожиданий. Паводок — это резкий, сравнительно кратковременный подъем воды, который происходит в любое время года, без какой-либо закономерности. Он может случиться в разгар лета после нескольких дней ливневых дождей, а может наступить зимой во время внезапной оттепели, когда тает снег и лед.

Природа паводка связана с локальными метеорологическими событиями. Чаще всего его вызывают обильные осадки, выпадающие на водосборном бассейне за короткое время. В горных районах паводки возникают из-за быстрого таяния ледников или снежников при резком потеплении. В отличие от половодья, паводок не вписывается в график, его сложно предсказать с высокой точностью, и именно эта внезапность делает его особенно опасным.

На малых реках паводок может развиваться буквально за несколько часов. Вода стремительно поднимается, выходит из берегов и так же быстро уходит. Но даже кратковременного паводка достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб, смыть мосты, разрушить береговые сооружения и создать прямую угрозу жизни людей. Спасатели постоянно мониторят обстановку, обращая особое внимание на прогнозы сильных дождей, поскольку любой интенсивный ливень в регионе может стать причиной паводка.

Определение 3. Наводнение — всегда бедствие, независимо от причины

Наводнение — это не процесс подъема воды, а его катастрофический результат. Термин «наводнение» обозначает значительное затопление обширной территории водой, которая вышла из естественных или искусственных берегов. Причиной наводнения может быть что угодно: и весеннее половодье, если оно оказалось аномально высоким, и паводок, вызванный ливнями, и прорыв дамбы, и ветровой нагон воды на морских побережьях, и даже цунами.

Разница между половодьем и наводнением примерно такая же, как между дождем и потопом. Половодье — это естественный этап жизни реки, который далеко не всегда приводит к беде. Если вода разливается по пойме в пределах, отведенных ей природой, это не наводнение. Наводнение начинается там, где вода выходит за границы своего русла и начинает затапливать населенные пункты, дороги, поля, подвалы домов. Это всегда чрезвычайная ситуация, требующая эвакуации, развертывания спасательных служб и последующей ликвидации последствий.

Понимание этой градации помогает правильно реагировать на информацию. Когда в новостях сообщают о весеннем половодье на Волге, это не повод для паники, а знак того, что уровень воды растет, но, скорее всего, в пределах прогнозируемых значений. А вот если говорится о наводнении, значит, беда уже случилась, вода вышла из-под контроля, и жителям необходимо действовать по инструкциям спасательных служб.

Сравнение паводка, половодья и наводнения

Чтобы лучше уловить разницу между этими понятиями, можно представить их в виде наглядного сопоставления.

Половодье:

  • Сезонность: повторяется строго в определенный сезон (весна или лето в зависимости от типа питания реки).

  • Регулярность: ежегодное явление, прогнозируется с высокой точностью.

  • Длительность: от нескольких недель до двух месяцев.

  • Причина: сезонное таяние снега, льда или дожди, характерные для данного климата.

  • Последствия: может привести к наводнению при аномальной интенсивности, но чаще проходит в границах поймы.

Паводок:

  • Сезонность: возможен в любое время года, даже зимой.

  • Регулярность: нерегулярен, возникает внезапно, прогноз затруднен.

  • Длительность: кратковременный, от нескольких часов до нескольких суток.

  • Причина: интенсивные дожди, ливни, быстрое снеготаяние при резком потеплении.

  • Последствия: из-за внезапности и стремительности часто вызывает локальные наводнения.

Наводнение:

  • Сезонность: зависит от причины, которая его вызвала.

  • Регулярность: стихийное бедствие, не имеющее регулярного характера.

  • Длительность: до тех пор, пока вода не сойдет с затопленных территорий.

  • Причина: выход воды из берегов в результате половодья, паводка, затора льда, разрушения гидротехнических сооружений, нагонных явлений.

  • Последствия: затопление зданий, инфраструктуры, сельхозугодий, угроза жизни людей, материальный ущерб.

Затопление и подтопление: юридические и бытовые нюансы

В официальных документах и сводках часто встречаются еще два термина, которые на первый взгляд кажутся близкими по смыслу, но на деле имеют совершенно разное значение. Речь идет о затоплении и подтоплении. Для владельцев домов и земельных участков разница между ними принципиальна, поскольку она определяет правовой статус территории, возможность строительства и даже стоимость страховки.

Затопление — это процесс, при котором вода покрывает территорию, приходя снаружи: из реки, озера, моря или выпадая в виде ливневых осадков. Затопление обычно имеет временный характер: после спада воды участок освобождается, и последствия можно устранить. Именно затопление происходит при наводнениях и паводках.

Подтопление же носит совершенно иную природу. Оно возникает из-за подъема грунтовых вод, которые постепенно пропитывают почву из глубины. Вода поступает снизу, поднимается к фундаментам, заполняет подвалы и может держаться годами. Подтопление менее заметно, но его последствия для построек не менее разрушительны: страдают подземные коммуникации, фундаменты теряют прочность, в подвалах появляется постоянная сырость.

С точки зрения законодательства зоны затопления и подтопления имеют особый статус. Их границы устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов на основе гидрологических и гидрогеологических исследований. Сведения о таких зонах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости, и любой собственник может проверить, попадает ли его участок в зону риска. В границах этих зон действуют строгие ограничения: нельзя возводить новые населенные пункты, строить объекты капитального строительства без защитных сооружений (дамб, насыпей, дренажных систем), а также размещать кладбища, скотомогильники и свалки. Эти меры направлены на снижение ущерба от возможных наводнений и защиту здоровья граждан.

Что делать, если вы оказались в зоне риска

Когда речь идет о наводнении, знание определений отходит на второй план — важны четкие, отработанные действия. Жителям районов, подверженных паводкам и половодьям, стоит заранее изучить местность: определить возможные границы подъема воды, найти ближайшие возвышенности, куда можно эвакуироваться, и продумать маршруты движения. Документы, деньги и ценности лучше хранить в одной папке, которую в любой момент можно схватить с собой. Нелишним будет заранее подготовить запас продуктов и воды на три дня, упаковав их в непромокаемые сумки.

Если получено предупреждение о приближении наводнения, первым делом необходимо отключить в доме газ, электричество и воду, погасить огонь в печах. Все вещи, которые жалко потерять, нужно поднять на верхние этажи или чердак. Двери и окна первого этажа желательно укрепить щитами или досками. Собрав "тревожный чемоданчик" с теплой одеждой, документами, медикаментами и запасами, следует прибыть на сборный эвакуационный пункт, если эвакуация объявлена организованно.

Когда вода наступает внезапно и эвакуироваться по суше уже нельзя, необходимо занять ближайшее возвышенное место. Лучший вариант — верхние этажи капитальных зданий, чердаки, крыши. Если вы оказались в частном доме, а вода уже поднялась до уровня порога, выбирайтесь на крышу, а при дальнейшем подъеме — на конек крыши. Забираться на деревья и непрочные строения опасно: течение может их подмыть и опрокинуть.

Привлекать внимание спасателей стоит с помощью ярких полотнищ днем и фонариков ночью. Самостоятельно пускаться вплавь или сплавляться на подручных средствах можно только в том случае, если надежда на помощь исчезла, продукты закончились или вода затапливает последнее укрытие. В качестве плавсредств сгодятся любые предметы, способные держаться на воде: автомобильные камеры, деревянные щиты, бочки, доски. Войдя в воду, необходимо избавиться от тяжелой одежды и обуви.

После того как вода сойдет, нельзя сразу заходить в дом. Нужно дождаться проверки его устойчивости, так как фундамент может подмыть. Внутри помещений нельзя зажигать спички или пользоваться открытым огнем — возможно скопление газа. Электричество разрешается включать только после того, как специалисты подтвердят исправность сетей. Продукты, соприкоснувшиеся с паводковой водой, подлежат уничтожению. Колодцы требуют осушения и дезинфекции. И главное правило, которое всегда подчеркивают спасатели: паника — худший враг. Если действовать осмысленно и не терять самообладания, шансы на благополучный исход многократно возрастают.

Оксана Головина
