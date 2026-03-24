Ситуация в Дубае 24 марта: будет ли ядерная война на Ближнем Востоке?

На ОАЭ обрушились проливные дожди на фоне атак Ирана. Какая ситуация в Дубае 24 марта, какие цели уничтожает КСИР в Израиле, грозит ли Ближнему Востоку эскалация и ядерная война?

Какая ситуация в Дубае 24 марта, были ли новые удары со стороны Ирана

Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщило, что 24 марта перехватило пять баллистических ракет и 17 БПЛА, запущенных из Ирана. Взрывы были слышны в том числе в Дубае.

С момента начала конфликта 28 февраля ОАЭ перехватили 357 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1806 дронов.

Минобороны Бахрейна сообщило о гибели военнослужащего из ОАЭ. Он «погиб на своем посту» во время отражения иранской атаки.

Между тем в понедельник на ОАЭ обрушились мощнейшие дожди и грозы. Дубай, Шарджа, Абу-Даби и другие города Эмиратов оказались частично затоплены: всего за сутки там выпало от 75 до 95 мм осадков — притом что годовая норма для ОАЭ составляет порядка 100 мм дождя.

При этом ливни не закончились: местные СМИ сообщают, что в ближайшие сутки ливни продолжатся; кроме того, в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, на севере Омана есть риск образования торнадо и наводнений.

Наводнение в Бахрейне Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как страдает Дубай без туристов из России

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков рассказал, что ОАЭ, Оман и Катар сильно обеспокоены прекращением турпотока из России. По его словам, он регулярно встречается с посольствами арабских монархий и там «очень переживают».

Между тем конфликт на Ближнем Востоке оказывает влияние на туристическую отрасль по всему миру. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), глобальный туристический сектор теряет $600 млн в день. Потери идут не только из-за того, что туристы не хотят ехать в охваченные конфликтом Дубай, Абу-Даби, Доху, но и из-за того, что эти города были крупными транзитными авиахабами. Конфликт на Ближнем Востоке ежедневно затрагивает маршруты 526 тысяч пассажиров.

24 марта стало известно, что немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейсы на Ближний Восток до осени. Рейсов в Абу-Даби, Амман (Иордания) и Маскат (Оман) не будет до 24 октября, а рейсы в Дубай и Тель-Авив отменены только до 31 мая (однако этот срок тоже еще может быть продлен).

Какие цели поразили иранские ракеты в Израиле

Ночью и днем 24 марта Иран нанес новые ракетные удары по городу Димона и расположенному поблизости израильскому ядерному центру «Негев». Этот объект считается основным местом разработки и производства ядерного оружия Израиля.

24 марта под прицелом оказались Димона, Беэр-Шева, Нетивот, Арад и другие объекты на юге Израиля. В Сети публикуют кадры якобы прямых ударов по ядерному комплексу. По другим данным, было уничтожено бомбоубежище, в котором находились «47 высокопоставленных офицеров».

Спасатели на месте попадания иранской ракеты в Димоне 21 марта 2026 года Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Израиль официально не подтверждал атаку на комплекс «Негев»; тем не менее в Сети расходятся многочисленные видео ударов, которые не смогла перехватить система ПВО «Железный купол». Пользователи в Сети высказывают опасения, что Израиль может нанести ядерный удар в ответ на обстрелы Димоны.

«Например, российская ядерная доктрина предполагает ответный удар в случае любой атаки на ядерные объекты. Почему с Израилем должно быть иначе?» — отмечают в комментариях Telegram.

Какой ультиматум выдвинул Трамп, будет ли эскалация на Ближнем Востоке

22 марта президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Иран деблокировал Ормузский пролив, через который до начала конфликта проходил почти весь нефтяной экспорт из стран Персидского залива. В противном случае он обещал уничтожить все иранские электростанции, «начиная с самой большой».

Иран пригрозил, что ответный удар уничтожит все электростанции в странах Персидского залива вместе с установками опреснения воды. На следующий день Трамп объявил, что якобы «провел успешные переговоры» с иранским руководством и отложил нанесение ударов на пять суток; в Иране настаивают, что никаких переговоров не было.

The Wall Street Journal утверждает, что к кампании против Ирана могут присоединиться Саудовская Аравия и ОАЭ, которые «едины в своем недовольстве». Так, глава эмиратской энергетической компании Ахмед аль-Джабер объявил Иран «страной-террористом», а блокаду Ормуза «экономическим терроризмом против каждой нации в мире».

Эксперты, впрочем, не верят, что саудиты и шейхи Персидского залива готовы вступить в войну с Ираном.

Ормузский пролив Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Если бы Саудовская Аравия и ОАЭ намеревались вступить в войну против Ирана, то давно были бы на стороне США и Израиля. Их заявление [об эскалации] больше из серии раздумий, зондирования почвы. Скорее всего, такие заявления направлены на то, чтобы начать тайные рабочие консультации с Ираном по дальнейшему развитию событий», — заявил NEWS.ru доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

