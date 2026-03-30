Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 14:33

Мать спасенной в Махачкале девочки рассказала о ее состоянии

RT: спасенная из воды в Махачкале девочка испытывает стресс

Фото: Денис Говорилкин/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Мать девочки, которую спас работник кафе во время наводнения в Махачкале, рассказала о ее состоянии, сообщает RT. Женщина поделилась, что девочка все еще испытывает стресс и часто плачет.

Ей шесть лет, она с рождения аутист. Она не совсем поняла, что с ней случилось, но стала чаще плакать в эти дни. К тому же у нее временами как будто перехватывает дыхание. Этой ночью ее рвало, сохраняется диарея, держится небольшая температура — 37,5. Она нахлебалась воды из лужи, — рассказала мать ребенка.

По словам женщины, из-за падения она тоже пострадала — серьезно растянула ногу. Она отметила, что позже планирует лично встретиться с работником кафе, который им помог, чтобы отблагодарить его.

Ранее спасший ребенка сотрудник кафе Абдурахман Абдурахманов рассказал, что девочка, упавшая в лужу в Махачкале, могла захлебнуться, если бы ее вовремя не вытащили. В разговоре с RT он отметил, что, когда достал девочку из воды, она плакала от испуга.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.