Песков раскрыл, поддерживает ли Россия связь с Кубой

Песков: Россия и Куба поддерживают диалог на постоянной основе

Москва будет развивать тесное сотрудничество с Гаваной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента РФ отметил, что двусторонее взаимодействие не прекращается.

Этот диалог носит постоянный характер. Мы его будем продолжать, — добавил Песков.

Ранее российский танкер с нефтью получил разрешение подойти к берегам Кубы, несмотря на американскую энергетическую блокаду. По данным источников, на борту судна около 730 тыс. баррелей нефти. Прибытие судна поможет на несколько недель восполнить запасы топлива на острове и временно стабилизировать ситуацию с энергоснабжением.

В Кремле подтвердили, что вопрос поставок нефтепродуктов на остров заранее обсуждали с США. Отдельно Песков отметил, что поставка нефти была необходима для поддержания систем жизнеобеспечения страны и генерации электроэнергии в условиях жесткого санкционного давления.

Ранее заместитель министра иностранных дел Республики Куба Карлос Фернандес де Коссио заявил, что Вооруженные силы Кубы ведут подготовку к возможной агрессии со стороны США. Гавана надеется, что Вашингтон не решится на нападение. По словам дипломата, подобные меры предосторожности продиктованы тревожной ситуацией в мире.