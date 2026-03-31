31 марта 2026 в 13:53

Песков раскрыл, поддерживает ли Россия связь с Кубой

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москва будет развивать тесное сотрудничество с Гаваной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В ходе беседы с журналистами пресс-секретарь президента РФ отметил, что двусторонее взаимодействие не прекращается.

Этот диалог носит постоянный характер. Мы его будем продолжать, — добавил Песков.

Ранее российский танкер с нефтью получил разрешение подойти к берегам Кубы, несмотря на американскую энергетическую блокаду. По данным источников, на борту судна около 730 тыс. баррелей нефти. Прибытие судна поможет на несколько недель восполнить запасы топлива на острове и временно стабилизировать ситуацию с энергоснабжением.

В Кремле подтвердили, что вопрос поставок нефтепродуктов на остров заранее обсуждали с США. Отдельно Песков отметил, что поставка нефти была необходима для поддержания систем жизнеобеспечения страны и генерации электроэнергии в условиях жесткого санкционного давления.

Ранее заместитель министра иностранных дел Республики Куба Карлос Фернандес де Коссио заявил, что Вооруженные силы Кубы ведут подготовку к возможной агрессии со стороны США. Гавана надеется, что Вашингтон не решится на нападение. По словам дипломата, подобные меры предосторожности продиктованы тревожной ситуацией в мире.

К тушению пожара на «Нижнекамскнефтехиме» привлекли 60 спасателей
Жителей Подмосковья начали переправлять через Оку на теплоходе
Экс-начальницу земельного департамента Алушты посадили на 5,5 лет
«Голливуд загнал под шконку»: Драпеко назвала причину кризиса кино в 1990-е
Раскрыто число пострадавших в результате пожара на заводе в Нижнекамске
У жителя Иркутской области изъяли автомобиль за получение взятки
На Востоке решили — Ормуз без США: шансы для РФ, что будет с долларом
Трамп предложил два решения для нуждающихся в топливе стран
Трамп обиделся на Францию из-за самолета
«Разнесем ВСУ»: в Госдуме резко высказались о помощи стран Балтии Украине
Житель Анапы планировал совершить теракт за деньги
Полицейские задержали пьяного мужчину за ночную прогулку с бензопилой
В СПЧ не оценили идею Дерипаски ввести шестидневную рабочую неделю
В Кузбассе осудили бывшую начальницу отдела МФЦ за найм «мертвых душ»
Школьница на самокате пересекала «зебру» на красный и попала под авто
Что известно о пострадавших при мощном взрыве на заводе в Татарстане
Адвокат назвала риски для гражданских супругов из-за налогового контроля
Момент взрыва в Нижнекамске попал на видео
Стало известно, как раскол в рядах властей Ирана сказывается на войне с США
Киберэксперт рассказал, как сталкеры находят жертв
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

