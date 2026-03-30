Путин призвал «вытаскивать людей из бараков» в российском регионе

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому активизировать работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, передает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что объемы аварийного фонда в регионе превышают показатели многих других субъектов. Разговор состоялся в ходе рабочей встречи.

Путин подчеркнул необходимость ускорить темпы строительства, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся. Он указал, что ввод нового жилого фонда в Архангельске остается недостаточным, хотя позитивная динамика в этой сфере есть.

Главное — продолжать по поводу аварийного жилья. Конечно, надо людей вытаскивать из бараков, — отметил он.

