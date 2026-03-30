30 марта 2026 в 14:30

Путин призвал «вытаскивать людей из бараков» в российском регионе

Путин поручил Цыбульскому расселить ветхое и аварийное жилье в Поморье

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому активизировать работу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, передает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что объемы аварийного фонда в регионе превышают показатели многих других субъектов. Разговор состоялся в ходе рабочей встречи.

Путин подчеркнул необходимость ускорить темпы строительства, чтобы обеспечить жильем всех нуждающихся. Он указал, что ввод нового жилого фонда в Архангельске остается недостаточным, хотя позитивная динамика в этой сфере есть.

Главное — продолжать по поводу аварийного жилья. Конечно, надо людей вытаскивать из бараков, — отметил он.

Ранее Путин на съезде РСПП заявил, что бизнес должен активнее участвовать в сохранении объектов культурного наследия — исторических усадеб, зданий и домов. По его словам, затраты на их восстановление и ремонт «копеечные», а результат может быть значимым.

Прежде Путин подписал закон, запрещающий изымать у многодетных семей некоторые виды имущества за долги. Авторы инициативы заявили, что поправки в Гражданский кодекс РФ направлены на усиление социальной защиты многодетных мужчин и женщин и повышение уровня их правовой поддержки.

Владимир Путин
Россия
Архангельская область
аварийное жилье
встречи
Кремль
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
