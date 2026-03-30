Стало известно, как США будут решать судьбу танкеров с нефтью для Кубы Ливитт: США рассмотрят допуск танкеров с нефтью на Кубу в частном порядке

США намерены в каждом отдельном случае рассматривать допуск танкеров с нефтью на Кубу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге для журналистов. По ее словам, в политике в отношении санкций не произошло никаких официальных изменений, поэтому можно ожидать, что на остров будет направляться больше танкеров.

— подчеркнула она.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом на борту успешно прибыл на Кубу и приступил к разгрузке в порту назначения. Судно доставило на остров 100 тыс. тонн нефти, необходимой для преодоления энергетического кризиса в республике.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона заранее обсуждала с Белым домом оказание гуманитарной помощи Кубе. По словам представителя Кремля, поставка сырья необходима для поддержания систем жизнеобеспечения острова и генерации электроэнергии в условиях жесткого санкционного давления.