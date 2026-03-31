«Принимаются меры»: Песков о защите критической инфраструктуры России

Все объекты критической инфраструктуры России находятся под защитой, но не всегда можно обеспечить их безопасность на 100%, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, опубликованного в Max. Так представитель Кремля прокомментировал атаки на порт Усть-Луга.

Безусловно, все критические объекты, важные с точки зрения транспортной инфраструктуры Российской Федерации, защищаются. Принимаются меры. Это не значит, что можно на все 100% обезопасить эти объекты от подобных террористических атак, — пояснил Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля сообщил, что Россия проводит напряженную работу по защите не только порта Усть-Луга, но и других объектов критической инфраструктуры. Также губернатор Александр Дрозденко подтверждал, что над Ленобластью было сбито 38 беспилотников, в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения. По его словам, в поселке Молодцово обломки ударили по остеклению трех жилых домов, школы и Центра соцзащиты.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются лишить Россию ключевого источника доходов от продажи углеводородов. Так он объяснил атаки беспилотников на Ленинградскую область.