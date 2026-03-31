31 марта 2026 в 13:47

«Принимаются меры»: Песков о защите критической инфраструктуры России

Песков: все объекты критической инфраструктуры России находятся под защитой

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Все объекты критической инфраструктуры России находятся под защитой, но не всегда можно обеспечить их безопасность на 100%, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, опубликованного в Max. Так представитель Кремля прокомментировал атаки на порт Усть-Луга.

Безусловно, все критические объекты, важные с точки зрения транспортной инфраструктуры Российской Федерации, защищаются. Принимаются меры. Это не значит, что можно на все 100% обезопасить эти объекты от подобных террористических атак, — пояснил Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля сообщил, что Россия проводит напряженную работу по защите не только порта Усть-Луга, но и других объектов критической инфраструктуры. Также губернатор Александр Дрозденко подтверждал, что над Ленобластью было сбито 38 беспилотников, в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения. По его словам, в поселке Молодцово обломки ударили по остеклению трех жилых домов, школы и Центра соцзащиты.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются лишить Россию ключевого источника доходов от продажи углеводородов. Так он объяснил атаки беспилотников на Ленинградскую область.

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

