Вооруженные силы Украины пытаются лишить Россию ключевого источника доходов от продажи углеводородов, совершая атаки беспилотниками на Ленинградскую область, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, удары наносятся именно по инфраструктуре, через которую проходит основной экспортный поток.

К цыганке не ходи, понятно, почему ВСУ совершают атаки на Ленинградскую область. Через Усть-Лугу идет львиная доля поставок наших углеводородов, а также из Приморска. Киев пытается лишить Москву прибыли от продажи нефти. Вот и Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) старается. США даже сняли санкции с нефти РФ. Думаю, Зеленскому помогает Британия. Он с ухмылкой говорил, что Запад просил его не бить по российским терминалам, а с другой стороны Эстония, Латвия, Литва, Финляндия открывают воздушное пространство, откуда, вероятно, летят БПЛА. Все скоординировано, — высказался Дандыкин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ использовали для ударов по Ленинградской области современные беспилотники модели FP-1. По информации канала, Литва, Латвия и Эстония предоставили свое воздушное пространство и создали специальный коридор для пролета украинских дронов. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.