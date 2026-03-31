31 марта 2026 в 15:12

Экологи «Газпром нефти» высадили 2,5 млн сеянцев хвойных деревьев в Сибири

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»
В 2025 году «Газпром нефть» высадила более 2,5 млн саженцев хвойных пород в регионах Восточной и Западной Сибири. Ежегодная программа лесовосстановления затронула Иркутскую, Томскую и Тюменскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Для посадки выбрали сеянцы сосны и ели. Семена выращивали в тех же климатических условиях, где планировалась будущая высадка. Такой метод гарантирует успешное укоренение и адаптацию молодых деревьев к суровым условиям Крайнего Севера. После посадки специалисты по охране окружающей среды будут следить за состоянием сеянцев на протяжении трех лет, чтобы обеспечить оптимальные условия для их роста и развития.

Восстановление лесов — часть проекта «Зеленая среда», который компания реализует в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Партнером компании выступает Рослесинфорг.

Восстановление лесных культур требует многоэтапной и систематической работы, внимательного подбора технологий и учета особенностей территории. Благодаря сотрудничеству с командой «Газпром нефти» нам удалось применить лучшие практики для сохранения природы северных регионов, — рассказал заместитель директора Рослесинфорга Николай Горошанский.

Уже сегодня в продолжение программы подготовлено 750 гектаров территорий для проведения лесовосстановительных работ в Восточной Сибири в следующем сезоне. Об этом рассказал генеральный директор «Газпромнефть-Развития» Максим Овсянников.

Компания ежегодно проводит масштабные программы по изучению биоразнообразия в регионах своей деятельности. Мы не только исследуем природу и внедряем решения, которые обеспечивают экологичность производства, но и вносим вклад в сохранение и восстановление российских лесов, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром нефть» совместно с партнерами завершила разработку и испытания первого отечественного органобентонита — ключевого компонента для буровых растворов. Новый материал значительно повышает экологичность и эффективность бурения.

