Возлюбленный Лерчек раскрыл, кто погасил ее долги

Возлюбленный и отец четвертого ребенка блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Луис Сквиччиарини опроверг слухи о том, что ее долг перед ФНС погасил бывший муж Артем Чекалин. В своих социальных сетях он подчеркнул, что Лерчек справилась с финансовым бременем без постороннего вмешательства.

Долг перед налоговой погашен. Он погашен не кем-то, а самостоятельно, — добавил танцор.

Ранее юрист Екатерина Гордон заявила NEWS.ru, что попытка Лерчек открыть новый бизнес, несмотря на онкозаболевание в четвертой стадии развития, должна вызывать уважение, а не осуждение. В частности, правозащитница подчеркнула, что блогер полностью выполнила свои обязательства перед государством, выплатив все налоги.

Также Чекалин заявил, что ничего не знает о новом бренде бывшей супруги. При этом блогер признал, что Лерчек сейчас очень нужны деньги на лечение и на семью, поэтому пожелал ей успехов. Бизнесмен уточнил, что не может поддерживать связь с экс-женой и узнает о ее состоянии только от родителей блогерши.