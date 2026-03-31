«Менять тактику»: военэксперт ответил, как защитить РФ от бесшумных дронов Военэксперт Кнутов предложил применять дробовики в борьбе с бесшумными дронами

Использование дробовиков поможет в борьбе с бесшумными дронами ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, необходимо менять тактику сопротивления таким беспилотникам, поскольку они используют широкие диапазоны управления и способны обходить традиционные системы радиоэлектронной борьбы.

Нужно менять тактику для борьбы с бесшумными беспилотниками ВСУ. Они управляются на очень высоком диапазоне, это создает дополнительные трудности. Надо шире внедрять БПЛА противовоздушной обороны, при возможности использовать дробовики. И самое главное — это мобильные группы ПВО, которые ездят на пикапах, контролируют и при необходимости имеют возможность перехватить дроны. Возможно, нужны новые станции РЭБ, которые в состоянии заглушить сигнал управления, идущий к данного рода беспилотных летательных аппаратов. Но это все требует, конечно, затрат и модернизации, — сказал Кнутов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что здание правительства региона подверглось атаке беспилотника ВСУ. По его словам, в результате происшествия пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный.