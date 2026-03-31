31 марта 2026 в 14:03

В Госдуме объяснили, нужно ли согласовывать ремонт на даче с соседями

Депутат Гаврилов: нестандартный забор на даче необходимо согласовать с соседями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С соседями во время ремонта на даче необходимо согласовывать некоторые изменения, например нестандартный забор, рассказал RT председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он отметил, что в большинстве случаев работы можно проводить без согласования.

Но если для работ нужен доступ на чужой участок, договариваться придется заранее, иначе спор может дойти до сервитута через суд. По СП 53.13330.2019 блокировать хозпостройки по границе смежных участков можно только по взаимному согласию, а нестандартный забор требует письменной договоренности с соседом и согласования с правлением СНТ, — рассказал Гаврилов.

Депутат подчеркнул, что если работы не приводят к изменению местоположения или габаритов постройки, ремонт можно проводить без участия соседей. По его словам, предупреждать соседей федеральный закон тоже не обязывает.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что установка забора на даче может обернуться для владельца серьезным штрафом, если конструкция случайно или намеренно сместит границы участка и зайдет на чужую территорию. По его словам, такие действия могут квалифицировать как самозахват земли.

