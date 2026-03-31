Оглашение приговора пасынку рок-музыканта Намина сняли на видео

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве сводного брата и родной бабушки, во время оглашения приговора в Московском областном суде

Оглашение приговора пасынку рок-музыканта Стаса Намина Роману Ткаченко сняли на видео, соответствующие кадры предоставил корреспондент NEWS.ru. Ему назначили 18 лет колонии строгого режима по делу о жестоком убийстве бабушки и сводного брата в подмосковном доме три года назад.

Ткаченко Романа Романовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и назначит наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима с ограничением свободы сроком на один год шесть месяцев, — огласила решение судья.

Ранее стало известно, что пасынок известного музыканта и продюсера полностью признал вину в убийстве бабушки и брата. Трагедия произошла в Подмосковье после конфликта из-за продажи дома, в ходе которого обвиняемый пустил в ход нож с рукояткой из оленьего рога. Следствие установило, что подсудимый нанес родственникам множественные смертельные ранения, после чего сам вызвал сотрудников полиции. При задержании Ткаченко вел себя предельно спокойно и не оказывал сопротивления, попросив лишь скрыть правду о содеянном от его супруги.