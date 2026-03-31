31 марта 2026 в 11:11

Сладкий огонь: эти куриные ножки улетают со стола за 5 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы думаете, что курица на сковороде — это скучно и предсказуемо, вы просто не пробовали медово-острую глазурь. Этот рецепт превращает обычные ножки в блюдо, которое исчезает быстрее, чем вы успеваете налить себе чай. Глазурь карамелизуется до блеска — это чистая магия.

Берем 750 г куриных ножек. Делаем на каждой по 2-3 неглубоких надреза, чтобы маринад проник глубже. Разогреваем сухую сковороду с антипригарным покрытием и выкладываем ножки. Жарим 10 минут без масла, переворачивая раз в 3-4 минуты, жир вытопится сам. В миске смешиваем соус: 50 мл соевого соуса, 40 г меда (жидкого), 5 г хлопьев чили (или 3 г молотого перца чили) и 10 мл лимонного сока.

Заливаем ножки соусом, убавляем огонь до минимума. Аккуратно переворачиваем каждые 2 минуты в течение 10–12 минут, пока соус не загустеет и не превратится в липкую карамель. Такие куриные ножки получаются с яркой блестящей корочкой — сладкие, острые, невероятно ароматные. Подавайте с рисом или просто свежими овощами. Готовьте с запасом, потому что эту порцию захотят разделить все.

Ранее мы поделились рецептом салата «Метелка» для сжигания килограммов.

Александра Вкусова
