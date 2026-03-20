Самый легкий рецепт маринада: просто смешайте и забудьте до ужина

Самый легкий рецепт маринада: просто смешайте и забудьте до ужина Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для тех, кто ценит чистый вкус продуктов и любит средиземноморские нотки, этот рецепт станет настоящим открытием. Никакого майонеза или кетчупа — только свежие травы, лимон и качественное масло. Такой маринад идеально подходит именно для запекания в духовке, раскрывая все нотки куриного мяса.

Чтобы освоить, как мариновать курицу для духовки по-средиземноморски, возьмите оливковое масло (4 ст. ложки), сок половины лимона и цедру. Мелко порубите пучок петрушки и пару веточек розмарина или тимьяна. Добавьте соль и свежемолотый перец. Натрите этой смесью куриные ножки или грудку и оставьте минимум на час.

Лимонная кислота слегка размягчит мясо, а травы создадут ароматную корочку. Выкладывайте кусочки на противень кожицей вверх и запекайте 35-40 минут. Подавать такую курицу лучше всего с запеченным картофелем или свежим салатом. Легкое, ароматное и очень уютное блюдо готово!

Ранее мы поделились рецептом сочной говядины чашушули по-грузински.

Александра Вкусова
