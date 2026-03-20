20 марта 2026 в 10:15

Простецкие продукты и шикарный вкус: салат «Выдумка» со свеклой и яйцами

Эти продукты почти всегда есть в холодильнике, а результат получается как из праздничного меню. Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное — этот салат «Выдумка» выручает безотказно.

Он сочетает в себе простоту и насыщенный вкус: сладковатая свекла, нежный картофель, пикантный чернослив и орехи создают ту самую гармонию, за которую этот салат любят снова и снова. А легкая чесночная нотка делает вкус еще ярче и интереснее.

Ингредиенты: свекла — 1 шт, картофель — 3 шт, чернослив — 100 г, яйца — 4 шт, грецкие орехи — 100 г, чеснок — 1–2 зубчика, майонез — по вкусу, соль — по вкусу.

Свеклу и картофель отварить до готовности, остудить и очистить. Яйца сварить вкрутую, разделить на белки и желтки. Чернослив при необходимости залить горячей водой на 10–15 минут, затем нарезать. Чеснок мелко измельчить и смешать с майонезом.

Салат выкладывается слоями: сначала картофель кубиками, немного соли и майонез с чесноком, затем свекла и снова соус. Далее слой желтков, затем чернослив, после — нарезанные белки и еще немного майонеза. Сверху щедро посыпать измельченными грецкими орехами.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
