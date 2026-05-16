Заливаю минералкой и на ночь в холодильник — утром ем хрустящие малосольные огурцы: без уксуса

Быстрые малосольные огурцы на минералке — это хрустящая, ароматная закуска без уксуса, которая готовится за ночь.

Газированная минеральная вода делает огурцы плотными, а соль, чеснок и укроп придают им классический малосольный вкус. Уже утром можно наслаждаться свежими огурчиками.

Для приготовления понадобится: 1 кг небольших огурцов, 1 л газированной минеральной воды, 2 ст. л. соли, 1 головка чеснока, пучок укропа (с зонтиками), 2–3 лавровых листа, 5–6 горошин черного перца.

Рецепт: огурцы вымойте, обрежьте кончики. Чеснок нарежьте пластинками. На дно кастрюли или банки выложите половину укропа, чеснок, лавровый лист и перец. Плотно уложите огурцы. Сверху добавьте оставшийся укроп.

В миске смешайте минеральную воду и соль, размешайте до растворения. Залейте огурцы рассолом. Накройте крышкой и уберите в холодильник на 10–12 часов (на ночь).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала сделать малосольные огурцы на минералке и заметила, что их вкус не сравним с теми, что готовятся в пакете. Хрустят, как свежие!

