Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 13:00

Кабачки не солю, запекаю с паприкой и розмарином — через 20 минут подаю ароматные хрустящие палочки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит хрустящие кабачки, но не хочет возиться с жаркой. Никакой возни — просто нарезал, обвалял в панировке со специями и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие румяные кабачковые палочки с ароматной корочкой из паприки и розмарина, нежные и сочные внутри. Они намного полезнее жареных и идеальны как закуска, гарнир или самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 50 г панировочных сухарей, 1 ч. ложка паприки, 1 ч. ложка сушеного розмарина, 2 яйца, соль, перец, 2 ст. ложки растительного масла.

Кабачки нарежьте брусочками. Яйца взбейте с солью и перцем. Смешайте сухари с паприкой и розмарином. Каждый брусочек обмакните в яйцо, затем обваляйте в панировке. Выложите на противень с пергаментом, сбрызните маслом. Запекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачковые палочки. Удивило то, что панировка получилась хрустящей и не отпала. Кабачки остались сочными внутри, а специи добавили аромата. Даже муж, который не любит овощи, съел целую порцию. Кстати, вместо розмарина можно взять тимьян или орегано — вкус станет итальянским. Рецепт — настоящая находка для полезного ужина!

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо оладий — заливной пирог из кабачков: тесто простейшее — только мука, яйца и молоко
Общество
Вместо оладий — заливной пирог из кабачков: тесто простейшее — только мука, яйца и молоко
Упаковка фарша и 3 кабачка — объединяем и на сковородку: мясная версия кабачкового торта с чесночным соусом
Общество
Упаковка фарша и 3 кабачка — объединяем и на сковородку: мясная версия кабачкового торта с чесночным соусом
Натираю сыр на терке и кидаю щепотку паприки — через 5 минут янтарные сырные палочки готовы, хрустят лучше крекеров и тают во рту
Общество
Натираю сыр на терке и кидаю щепотку паприки — через 5 минут янтарные сырные палочки готовы, хрустят лучше крекеров и тают во рту
Этот хумус с вялеными томатами — средиземноморское солнце в тарелке. Кремовая текстура, дымная паприка и яркий акцент базилика
Общество
Этот хумус с вялеными томатами — средиземноморское солнце в тарелке. Кремовая текстура, дымная паприка и яркий акцент базилика
Сладкий огонь: эти куриные ножки улетают со стола за 5 минут
Семья и жизнь
Сладкий огонь: эти куриные ножки улетают со стола за 5 минут
кабачки
паприка
специи
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Планы у ребенка были, а теперь?»: студент потерял ногу при атаке ВСУ
Магнитные бури сегодня, 23 мая: что будет завтра, головная боль, давление
Под завалами колледжа в Старобельске остались люди
Число погибших детей при атаке на колледж в Старобельске увеличилось
«Ходят за мной в туалет»: Фицо пошутил над расспросами членов ЕС о Путине
Захарова одной картинкой высмеяла отказ Запада посещать Старобельск
Володин рассказал о новых мерах поддержки многодетных семей
Захарова озвучила первых отказавшихся от поездки на место трагедии в ЛНР
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Губернатор предупредил о снижении скорости интернета на фоне атак ВСУ
Американская разведка сцепилась с ЦРУ из-за секретных архивов
Раскрыта причина крупного пожара в НИИ в центре Иркутска
Возросло число заразившихся Эболой в африканской стране
Сальдо ответил на заявления Киева о гуманитарной катастрофе в Алешках
«Неудачный осколок СССР»: Украине указали на ее место
В Старобельске ищут 10 студенток, пропавших при ударе ВСУ по колледжу
Число жертв удара ВСУ по колледжу с детьми увеличилось
«Разрушительное воздействие на Германию»: Дмитриев о коллапсе в Европе
В Госдуме объяснили циничное отношение ООН к атаке ВСУ на общежитие в ЛНР
Раскрыта судьба двух пострадавших в ДТП в Турции россиян
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.