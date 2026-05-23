Кабачки не солю, запекаю с паприкой и розмарином — через 20 минут подаю ароматные хрустящие палочки

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит хрустящие кабачки, но не хочет возиться с жаркой. Никакой возни — просто нарезал, обвалял в панировке со специями и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие румяные кабачковые палочки с ароматной корочкой из паприки и розмарина, нежные и сочные внутри. Они намного полезнее жареных и идеальны как закуска, гарнир или самостоятельное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 50 г панировочных сухарей, 1 ч. ложка паприки, 1 ч. ложка сушеного розмарина, 2 яйца, соль, перец, 2 ст. ложки растительного масла.

Кабачки нарежьте брусочками. Яйца взбейте с солью и перцем. Смешайте сухари с паприкой и розмарином. Каждый брусочек обмакните в яйцо, затем обваляйте в панировке. Выложите на противень с пергаментом, сбрызните маслом. Запекайте при 200 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кабачковые палочки. Удивило то, что панировка получилась хрустящей и не отпала. Кабачки остались сочными внутри, а специи добавили аромата. Даже муж, который не любит овощи, съел целую порцию. Кстати, вместо розмарина можно взять тимьян или орегано — вкус станет итальянским. Рецепт — настоящая находка для полезного ужина!