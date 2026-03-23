Минус килограммы и плюс экономия: готовим салат «Метелка»

Минус килограммы и плюс экономия: готовим салат «Метелка»
Готовить вкусно и худеть без лишних трат реально, если знаешь правильные пропорции. Не нужно дорогих суперфудов, достаточно трех простых овощей и точного баланса. Сегодня разберем рецепт, который запускает пищеварение и при этом стоит совсем недорого.

Для классического дешевого салата «Метелка» возьмите: 300 г белокочанной капусты, 200 г сырой моркови и 200 г сырой свеклы. Нашинкуйте капусту тонкой соломкой, морковь и свеклу натрите на крупной терке. Добавьте 1 столовую ложку лимонного сока, 1 чайную ложку оливкового масла и щепотку соли. Хорошо перемешайте и слегка помните руками, чтобы овощи пустили сок. Из этого количества получается ровно 4 полноценные порции.

Весь секрет в балансе: капуста дает объем и клетчатку, морковь добавляет сладость, а свекла отвечает за мягкое очищение. Если вы готовите этот дешевый салат «Метелка» впервые, не заменяйте лимонный сок уксусом — так вкус получается более нежным. Для сытности можно добавить 50 г измельченных грецких орехов, но и без них салат отлично справляется с задачей.

Готовится все за 15 минут. Подавать лучше сразу, но в холодильнике он спокойно простоит до 12 часов, не теряя свойств. Простой рецепт с четкими пропорциями — это самый надежный способ сделать рацион полезным без лишних затрат. Сохраните себе, чтобы всегда быть во всеоружии!

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
