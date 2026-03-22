Этот салат с креветками в 5 раз вкуснее, чем в ресторане

Устали от оливье и селедки под шубой? Хочется чего-то изысканного, но без лишних заморочек? Обратите внимание на тропическое сочетание — креветки и ананас. Многие боятся экспериментировать, а зря: именно здесь скрывается самый вкусный салат с креветками для романтического ужина или встречи с подругами.

Ингредиенты: креветки очищенные — 300 г, яйца — 3 шт, ананасы консервированные — 200 г, сыр твердый — 150 г, йогурт натуральный — 100 г, горчица дижонская — 1 ч. ложка, чеснок сухой — 0,5 ч. ложки, соль, перец — по вкусу.

Готовится блюдо элементарно. Отвариваем яйца, нарезаем консервированные ананасы кубиками и трем твердый сыр. Главный герой — креветки, их достаточно просто обдать кипятком, если они уже варено-мороженые, или быстро обжарить на сковороде гриль для аромата дымка. В качестве заправки используем не жирный майонез, а смесь натурального йогурта с дижонской горчицей и щепоткой сухого чеснока. Это не только полезно, но и подчеркивает сладость ананаса.

Если вы хотите удивить гостей, подайте этот самый вкусный салат с креветками в тарталетках или на тонких тостах. Украсьте веточкой мяты или зернами граната. Уверяю, этот рецепт станет вашим коронным блюдом на всех праздниках. Сочетание нежной текстуры и сладковатого послевкусия никого не оставит равнодушным.

