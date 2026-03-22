Этот салат с креветками в 5 раз вкуснее, чем в ресторане

Этот салат с креветками в 5 раз вкуснее, чем в ресторане Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Устали от оливье и селедки под шубой? Хочется чего-то изысканного, но без лишних заморочек? Обратите внимание на тропическое сочетание — креветки и ананас. Многие боятся экспериментировать, а зря: именно здесь скрывается самый вкусный салат с креветками для романтического ужина или встречи с подругами.

Ингредиенты: креветки очищенные — 300 г, яйца — 3 шт, ананасы консервированные — 200 г, сыр твердый — 150 г, йогурт натуральный — 100 г, горчица дижонская — 1 ч. ложка, чеснок сухой — 0,5 ч. ложки, соль, перец — по вкусу.

Готовится блюдо элементарно. Отвариваем яйца, нарезаем консервированные ананасы кубиками и трем твердый сыр. Главный герой — креветки, их достаточно просто обдать кипятком, если они уже варено-мороженые, или быстро обжарить на сковороде гриль для аромата дымка. В качестве заправки используем не жирный майонез, а смесь натурального йогурта с дижонской горчицей и щепоткой сухого чеснока. Это не только полезно, но и подчеркивает сладость ананаса.

Если вы хотите удивить гостей, подайте этот самый вкусный салат с креветками в тарталетках или на тонких тостах. Украсьте веточкой мяты или зернами граната. Уверяю, этот рецепт станет вашим коронным блюдом на всех праздниках. Сочетание нежной текстуры и сладковатого послевкусия никого не оставит равнодушным.

Ранее мы поделились рецептом вкуснейшей курицы в духовке.

Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель чудом выжил после атаки украинского FPV-дрона на его машину
Аномальная жара +20 или снегопад? Погода в Москве в воскресенье, 22 марта
Нарколог раскрыл, как распознать развитие алкоголизма
Киев погрузился во тьму: удары по Украине 22 марта, позиции ВСУ смоет?
Маск анонсировал грандиозный проект, который спасет его компании от краха
Россияне несут цветы к мемориалу в память о жертвах «Крокуса»
Раскрыта личность мертвеца, которого вытащили из канала в Петербурге
«Таких не существует»: биолог опроверг популярный миф о российских реках
Член СПЧ предположила, где будут отбывать наказание террористы «Крокуса»
Стало известно, жители каких регионов меньше всего покупают водку
Туристов предостерегли от поездок в одну страну на майские праздники
Посольство США трогательно поддержало семьи жертв теракта в «Крокусе»
Коростелев призвал Большунова к ответу за слова про Олимпиаду
Женщина рухнула с моста прямо на проезжую часть в центре Москвы
«Русским должны отдавать?»: экс-чемпион UFC взбесился из-за победы Евлоева
Камчатка начала уходить под воду после рекордных снегопадов
Роскосмос раскрыл время запуска «Союза-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33»
«Под дулами автоматов»: депутат о мобилизации в ВСУ с участием наемников
Автомобилист увел «добычу» из под носа военкомов и попал на видео
Уехавшая из России телеведущая придумала, как заработать на родине
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

