Сосед попросил рецепт: как я готовлю курицу, от которой все в восторге

Сосед попросил рецепт: как я готовлю курицу, от которой все в восторге

Сосед попросил рецепт: как я готовлю курицу, от которой все в восторге

Когда обычная курица в духовке получается суховатой, проблема чаще всего не в продукте, а в жидкости. Секрет идеального блюда кроется в правильном маринаде, который не только придает аромат, но и размягчает волокна. Мы нашли беспроигрышный вариант, который делает мясо невероятно сочным.

Чтобы понять, как мариновать курицу для духовки правильно, нужно запомнить всего одно правило — используйте кисломолочную основу. Смешайте 200 мл натурального йогурта или кефира с двумя измельченными зубчиками чеснока, чайной ложкой соли, паприкой и щепоткой черного перца. Этот состав деликатно обволакивает кусочки, не перебивая натуральный вкус мяса.

Залейте курицу (бедра, голени или филе) полученной смесью и уберите в холодильник минимум на час, а лучше на всю ночь. Главный совет, если Вы изучаете как мариновать курицу для духовки — не лейте много масла, оно создает пленку и мешает специям проникнуть внутрь. Доставайте курицу за 20 минут до запекания, выложите на противень и готовьте при 200 градусах около 40 минут до румяной корочки. Результат превзойдет ожидания: мягкое, ароматное мясо без лишних хлопот.

