Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 15:31

Гора котлет из двух куриных грудок: сочные, легко жуются — для быстрого обеда или ужина

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рубленые котлеты — это гениальный способ превратить две куриные грудки в целую гору сочных, ароматных и невероятно вкусных котлет, которые легко жуются. Беспроигрышный рецепт для быстрого обеда или ужина.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки (около 500 г), 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 100 г твердого сыра, 2-3 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, паприка, растительное масло для жарки, 2-3 ст. л. муки или крахмала (для густоты).

Как приготовить

Куриные грудки нарежьте очень мелкими кубиками (размером с горошину). В миске смешайте рубленую курицу, яйца, сметану, тертый сыр, измельченный чеснок, мелко рубленную зелень, соль, перец и паприку. Добавьте муку и тщательно перемешайте. Масса должна получиться густой, как на оладьи. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие котлеты. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки и полной готовности. Подавайте горячими с любимым гарниром.

Ранее стало известно, как приготовить фрикадельки в луковом соусе — простой ужин из доступных продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
котлеты
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России начали набор пациентов на персонифицированную химию
Врач перечислила главные весенние аллергены
Аллерголог ответил, когда нужно обращаться за медпомощью
Россиянам назвали самое психически здоровое поколение
Бунт в ВСУ, украинцы в «огневом мешке»: новости СВО на вечер 17 марта
Россиянам рассказали, как изменятся условия кредитования
«С Ираном шутить не стоит»: политолог об агрессии США и устойчивости режима
«Это нечестно»: решение Ирана по Ормузскому проливу возмутило Трампа
Врачи больше двух недель пытались спасти пострадавшего от удара ВСУ
Турагент посоветовала неожиданное место отдыха для пенсионеров
Нетаньяху подтвердил гибель Лариджани
Цена предсказуемости: почему инвесторы выбирают управляемые проекты
В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге
Россия осудила внешнее давление на Кубу
Стала известна самая популярная страна у россиян на майские праздники
В Подмосковье продолжили активную работу по борьбе с паводками
Один вид ярких птиц начал петь на зеленых территориях Москвы
В Госдуме ответили латвийскому хоккеисту на негатив в сторону России
«Надо держать дистанцию»: физрук дольше года доказывает, что он не педофил
В Венгрии потребовали от ЕС и Зеленского прекратить «спектакль» с «Дружбой»
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.