Гора котлет из двух куриных грудок: сочные, легко жуются — для быстрого обеда или ужина

Гора котлет из двух куриных грудок: сочные, легко жуются — для быстрого обеда или ужина

Рубленые котлеты — это гениальный способ превратить две куриные грудки в целую гору сочных, ароматных и невероятно вкусных котлет, которые легко жуются. Беспроигрышный рецепт для быстрого обеда или ужина.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 2 куриные грудки (около 500 г), 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 100 г твердого сыра, 2-3 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, паприка, растительное масло для жарки, 2-3 ст. л. муки или крахмала (для густоты).

Как приготовить

Куриные грудки нарежьте очень мелкими кубиками (размером с горошину). В миске смешайте рубленую курицу, яйца, сметану, тертый сыр, измельченный чеснок, мелко рубленную зелень, соль, перец и паприку. Добавьте муку и тщательно перемешайте. Масса должна получиться густой, как на оладьи. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие котлеты. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой румяной корочки и полной готовности. Подавайте горячими с любимым гарниром.

