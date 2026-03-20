20 марта 2026 в 11:51

Такой салат «Океан» можно есть тоннами и худеть — легкий вариант к весне

Если хочется чего-то свежего, легкого и при этом сытного — этот салат точно стоит попробовать. Он выглядит ярко, готовится быстро и не перегружает организм лишними калориями. А главное — используем готовые морепродукты из банки, что экономит кучу времени.

Нежные креветки и кальмары, сладкий ананас и хрустящие листья салата создают идеальный баланс вкуса.

Ингредиенты: креветки маринованные — 200–300 г, кальмары маринованные — 200 г, крабовые палочки — 150 г, ананас консервированный — 150 г (можно и без него), яйца — 3 шт, сыр — 100 г, листья салата — по вкусу, лимонный сок — 1 ст. л., йогуртовый соус (йогурт, горчица зернистая, чеснок и соль) — по вкусу.

Яйца отварить и нарезать кубиками. Крабовые палочки и ананас также нарезать. Листья салата выложить на блюдо. Сверху распределить ананас, затем яйца, немного соуса, далее крабовые палочки и тертый сыр. Добавить креветки и кальмары, слегка сбрызнуть лимонным соком и заправить легким соусом.

Ранее мы делились рецептом некалорийного салата с копченой грудкой — идеально для весны. Едим очень вкусно и худеем.

Проверено редакцией
Хотите удивить гостей? Приготовьте этот французский салат. Нежнейшая треска, картофель и краб под изысканным теплым соусом
Ольга Шмырева
