Такой салат «Океан» можно есть тоннами и худеть — легкий вариант к весне

Такой салат «Океан» можно есть тоннами и худеть — легкий вариант к весне

Если хочется чего-то свежего, легкого и при этом сытного — этот салат точно стоит попробовать. Он выглядит ярко, готовится быстро и не перегружает организм лишними калориями. А главное — используем готовые морепродукты из банки, что экономит кучу времени.

Нежные креветки и кальмары, сладкий ананас и хрустящие листья салата создают идеальный баланс вкуса.

Ингредиенты: креветки маринованные — 200–300 г, кальмары маринованные — 200 г, крабовые палочки — 150 г, ананас консервированный — 150 г (можно и без него), яйца — 3 шт, сыр — 100 г, листья салата — по вкусу, лимонный сок — 1 ст. л., йогуртовый соус (йогурт, горчица зернистая, чеснок и соль) — по вкусу.

Яйца отварить и нарезать кубиками. Крабовые палочки и ананас также нарезать. Листья салата выложить на блюдо. Сверху распределить ананас, затем яйца, немного соуса, далее крабовые палочки и тертый сыр. Добавить креветки и кальмары, слегка сбрызнуть лимонным соком и заправить легким соусом.

